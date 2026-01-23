6

Final Fantasy 7 Rebirth e Parte 3 su Nintendo Switch 2 non avranno compromessi di gameplay

Square Enix conferma che Final Fantasy 7 Rebirth e la Parte 3 arriveranno su Nintendo Switch 2 senza compromessi di gameplay, con un'esperienza identica alle versioni PS5, Xbox e PC.

23/01/2026
Cloud in Fantasy Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy 7 Remake è arrivato ieri su Nintendo Switch 2 e Square Enix ha già confermato che anche i capitoli successivi, Final Fantasy 7 Rebirth e la Parte 3, approderanno sulla nuova console portatile della casa di Kyoto.

Intervistato da Nintendo of Europe, il game director Naoki Hamaguchi ha spiegato che i lavori sulle versioni Nintendo Switch 2 stanno procedendo in parallelo a quelli delle altre piattaforme. Per l'occasione ha voluto chiarire un punto fondamentale: così come il primo capitolo della trilogia, anche i prossimi episodi non presenteranno alcun compromesso in termini di gameplay rispetto alle versioni PS5, Xbox e PC a causa dei limiti hardware della console Nintendo.

L'esperienza sarà identica su tutte le piattaforme, secondo Hamaguchi

Di conseguenza, a eccezione di probabili differenze tecniche come risoluzione, framerate e impostazioni grafiche, l'esperienza di gioco sarà identica ovunque. Non sarà necessario tagliare contenuti, semplificare meccaniche o introdurre accorgimenti specifici per Switch 2.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, com'è il JRPG di culto su Nintendo Switch 2? Final Fantasy VII Remake Intergrade, com’è il JRPG di culto su Nintendo Switch 2?

"Non posso condividere molte informazioni sui giochi futuri, ma posso rassicurare i giocatori: stiamo lavorando alla versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII Rebirth, il secondo capitolo della serie, e anche al terzo. Al momento sono in sviluppo per Nintendo Switch 2 insieme alle altre piattaforme", ha detto Hamaguchi.

"Una cosa che voglio chiarire ai fan che desiderano giocare questi titoli su Nintendo Switch 2: ho una politica personale secondo cui non voglio creare versioni diverse dei miei giochi o offrire un'esperienza di gioco differente solo perché l'hardware cambia. Potrebbe confondere i giocatori, che magari non saprebbero quale versione acquistare. È qualcosa che voglio assolutamente evitare. Le versioni per Nintendo Switch 2 vengono sviluppate in modo da mantenere l'esperienza di gioco praticamente identica a quella delle altre piattaforme, quindi spero che questo rassicuri i giocatori della console Nintendo."

Per il momento Final Fantasy 7 Rebirth non ha ancora una finestra di lancio precisa. Considerando l'arrivo recente del Remake, è probabile che passeranno diversi mesi prima di nuove comunicazioni ufficiali. La Parte 3, invece, non è stata ancora presentata, anche se lo sviluppo sembra già in una fase piuttosto avanzata.

