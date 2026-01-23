Final Fantasy 7 Rebirth e Parte 3 su Nintendo Switch 2 non avranno compromessi di gameplay

Intervistato da Nintendo of Europe, il game director Naoki Hamaguchi ha spiegato che i lavori sulle versioni Nintendo Switch 2 stanno procedendo in parallelo a quelli delle altre piattaforme. Per l'occasione ha voluto chiarire un punto fondamentale: così come il primo capitolo della trilogia, anche i prossimi episodi non presenteranno alcun compromesso in termini di gameplay rispetto alle versioni PS5, Xbox e PC a causa dei limiti hardware della console Nintendo.

Final Fantasy 7 Remake è arrivato ieri su Nintendo Switch 2 e Square Enix ha già confermato che anche i capitoli successivi, Final Fantasy 7 Rebirth e la Parte 3 , approderanno sulla nuova console portatile della casa di Kyoto.

L'esperienza sarà identica su tutte le piattaforme, secondo Hamaguchi

Di conseguenza, a eccezione di probabili differenze tecniche come risoluzione, framerate e impostazioni grafiche, l'esperienza di gioco sarà identica ovunque. Non sarà necessario tagliare contenuti, semplificare meccaniche o introdurre accorgimenti specifici per Switch 2.

"Non posso condividere molte informazioni sui giochi futuri, ma posso rassicurare i giocatori: stiamo lavorando alla versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII Rebirth, il secondo capitolo della serie, e anche al terzo. Al momento sono in sviluppo per Nintendo Switch 2 insieme alle altre piattaforme", ha detto Hamaguchi.

"Una cosa che voglio chiarire ai fan che desiderano giocare questi titoli su Nintendo Switch 2: ho una politica personale secondo cui non voglio creare versioni diverse dei miei giochi o offrire un'esperienza di gioco differente solo perché l'hardware cambia. Potrebbe confondere i giocatori, che magari non saprebbero quale versione acquistare. È qualcosa che voglio assolutamente evitare. Le versioni per Nintendo Switch 2 vengono sviluppate in modo da mantenere l'esperienza di gioco praticamente identica a quella delle altre piattaforme, quindi spero che questo rassicuri i giocatori della console Nintendo."

Per il momento Final Fantasy 7 Rebirth non ha ancora una finestra di lancio precisa. Considerando l'arrivo recente del Remake, è probabile che passeranno diversi mesi prima di nuove comunicazioni ufficiali. La Parte 3, invece, non è stata ancora presentata, anche se lo sviluppo sembra già in una fase piuttosto avanzata.