Final Fantasy 7 Remake Parte 3 arriverà "in un futuro non troppo lontano" e sarà "un'esperienza fantastica"

Square Enix sta lavorando - tra i molti progetti - a Final Fantasy 7 Remake Parte 3, che non ha ancora un nome ufficiale (qualcosa con la R, supponiamo) ma che viene raccontato regolarmente dal suo director, Naoki Hamaguchi.
Parlando con VGC, Hanaguchi ha voluto nuovamente rassicurare i giocatori dello stato dei lavori del progetto.
Le parole del director di Final Fantasy 7 Remake Parte 3
Hanaguchi ha affermato: "Al momento stiamo lavorando sodo al terzo gioco della serie Remake. Sta procedendo molto bene. Ho già in mente la visione, la struttura del gameplay, l'esperienza di gioco, l'esperienza fondamentale, e sembra davvero promettente."
Ovviamente il director non può dare dettagli in questa fase dello sviluppo, ma ha affermato che è "qualcosa di davvero soddisfacente che i giocatori potranno apprezzare appieno, e sarà un'esperienza semplicemente fantastica, proprio come dovrebbe e deve essere. Quindi ci lavoreremo su, lo perfezioneremo ulteriormente e poi lo pubblicheremo in un futuro non troppo lontano."
"Potete davvero aspettarvi il culmine della serie, e sarà esattamente come lo desiderate. Quindi non preoccupatevi. Sta arrivando, ed è proprio come pensate che sia. Sono molto fiducioso nel gioco che sto realizzando".
Ovviamente è difficile che il capo del progetto dica che il suo gioco è brutto e non sta venendo su bene, ma è comunque incoraggiante sentire che non è troppo lontano e vedere l'entusiasmo di Hamaguchi.
Ricordiamo infine che non ci sarà un DLC per Final Fantasy 7 Rebirth, ma dopo Parte 3 potrebbe esserci una espansione o un intero gioco.