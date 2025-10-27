Final Fantasy 7 Remake Parte 3 arriverà "in un futuro non troppo lontano" e sarà "un'esperienza fantastica"

Square Enix sta lavorando - tra i molti progetti - a Final Fantasy 7 Remake Parte 3 , che non ha ancora un nome ufficiale (qualcosa con la R, supponiamo) ma che viene raccontato regolarmente dal suo director, Naoki Hamaguchi .

Le parole del director di Final Fantasy 7 Remake Parte 3

Hanaguchi ha affermato: "Al momento stiamo lavorando sodo al terzo gioco della serie Remake. Sta procedendo molto bene. Ho già in mente la visione, la struttura del gameplay, l'esperienza di gioco, l'esperienza fondamentale, e sembra davvero promettente."

Ovviamente il director non può dare dettagli in questa fase dello sviluppo, ma ha affermato che è "qualcosa di davvero soddisfacente che i giocatori potranno apprezzare appieno, e sarà un'esperienza semplicemente fantastica, proprio come dovrebbe e deve essere. Quindi ci lavoreremo su, lo perfezioneremo ulteriormente e poi lo pubblicheremo in un futuro non troppo lontano."

"Potete davvero aspettarvi il culmine della serie, e sarà esattamente come lo desiderate. Quindi non preoccupatevi. Sta arrivando, ed è proprio come pensate che sia. Sono molto fiducioso nel gioco che sto realizzando".

Ovviamente è difficile che il capo del progetto dica che il suo gioco è brutto e non sta venendo su bene, ma è comunque incoraggiante sentire che non è troppo lontano e vedere l'entusiasmo di Hamaguchi.

Ricordiamo infine che non ci sarà un DLC per Final Fantasy 7 Rebirth, ma dopo Parte 3 potrebbe esserci una espansione o un intero gioco.