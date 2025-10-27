1

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 arriverà "in un futuro non troppo lontano" e sarà "un'esperienza fantastica"

Nel mentre il team di Final Fantasy 7 Remake lavora alla Parte 3 della serie, i giocatori si chiedono quanto tempo ci sarà da attendere e come sarà l'opera. Il director ha detto la propria.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/10/2025
Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
News Video

Square Enix sta lavorando - tra i molti progetti - a Final Fantasy 7 Remake Parte 3, che non ha ancora un nome ufficiale (qualcosa con la R, supponiamo) ma che viene raccontato regolarmente dal suo director, Naoki Hamaguchi.

Parlando con VGC, Hanaguchi ha voluto nuovamente rassicurare i giocatori dello stato dei lavori del progetto.

Le parole del director di Final Fantasy 7 Remake Parte 3

Hanaguchi ha affermato: "Al momento stiamo lavorando sodo al terzo gioco della serie Remake. Sta procedendo molto bene. Ho già in mente la visione, la struttura del gameplay, l'esperienza di gioco, l'esperienza fondamentale, e sembra davvero promettente."

Ovviamente il director non può dare dettagli in questa fase dello sviluppo, ma ha affermato che è "qualcosa di davvero soddisfacente che i giocatori potranno apprezzare appieno, e sarà un'esperienza semplicemente fantastica, proprio come dovrebbe e deve essere. Quindi ci lavoreremo su, lo perfezioneremo ulteriormente e poi lo pubblicheremo in un futuro non troppo lontano."

Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth e non solo per lo stile da JRPG Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth e non solo per lo stile da JRPG

"Potete davvero aspettarvi il culmine della serie, e sarà esattamente come lo desiderate. Quindi non preoccupatevi. Sta arrivando, ed è proprio come pensate che sia. Sono molto fiducioso nel gioco che sto realizzando".

Ovviamente è difficile che il capo del progetto dica che il suo gioco è brutto e non sta venendo su bene, ma è comunque incoraggiante sentire che non è troppo lontano e vedere l'entusiasmo di Hamaguchi.

Ricordiamo infine che non ci sarà un DLC per Final Fantasy 7 Rebirth, ma dopo Parte 3 potrebbe esserci una espansione o un intero gioco.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy 7 Remake Parte 3 arriverà "in un futuro non troppo lontano" e sarà "un'esperienza fantastica"