Final Fantasy 7 Remake come gira su Nintendo Switch 2? Un video lo mette a confronto con PS4 Pro e Steam Deck

Su Nintendo Switch 2 Final Fantasy 7 Remake utilizza un unico preset grafico con risoluzione a 1080p e 30 fps , posizionandosi visivamente a metà strada tra PS4 e PS5. Infatti, pur con una risoluzione inferiore rispetto a PS4 Pro, questa edizione integra diversi miglioramenti grafici introdotti con la versione PS5, in particolare per illuminazione, ombre, nebbia volumetrica e altri effetti.

Approfittando della demo pubblicata ieri da Square Enix, ElAnalistaDeBits ha realizzato un primo video confronto tra la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade , quella originale per PS4 Pro e la versione PC eseguita su Steam Deck, offrendo così una prima idea di come il titolo giri sulla nuova console portatile.

Poche differenze tra modalità portatile e docked

Per quanto riguarda Steam Deck, nel video il gioco è stato settato in modo tale da raggiungere i 40 fps, sicuramente apprezzabili per via della maggiore fluidità, ma con la risoluzione che non va oltre i 720p e le impostazioni relative a texture e ombre al minimo.

Per ElAnalistaDeBits, con Final Fantasy 7 Remake Integrade non ci sono grandi differenze tra la modalità docked e quella portatile in termini di qualità visiva, il che rende la seconda un'opzione molto valida per chi vuole vivere l'avventura di Cloud e soci giocando in mobilità.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà disponibile per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 dal 22 gennaio. Square Enix ha già confermato che anche il sequel Rebirth arriverà su queste due piattaforme.