Amazon taglia 370 posti in Europa: il peso dell’AI arriva anche nel cuore del quartier generale

Un ridimensionamento “negoziato”

In origine Amazon avrebbe valutato un numero di licenziamenti superiore, ma le normative europee sul lavoro hanno imposto un confronto con sindacati e autorità locali. Il risultato è una sforbiciata più contenuta, accompagnata dalla promessa di pacchetti di uscita sopra la media di mercato. Una formula ormai ricorrente nelle grandi ristrutturazioni tech, che però non risolve il problema di fondo: reinserire centinaia di profili qualificati in un ecosistema nazionale che conta meno di un milione di abitanti non sarà semplice.

Il dato più interessante riguarda i ruoli colpiti. Sempre secondo Bloomberg, a pagare il prezzo più alto sarebbero soprattutto gli sviluppatori software, in linea con una tendenza che attraversa l'intero settore tecnologico. Amazon, come molte Big Tech, sta accelerando sull'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di programmazione, riducendo il bisogno di alcune figure tradizionali. Non è un caso isolato: già a ottobre l'azienda aveva annunciato 14.000 tagli a livello globale, collegandoli esplicitamente alla crescente integrazione dell'AI nelle attività interne. Un messaggio chiaro: l'automazione non è più solo un supporto, ma un fattore strutturale nelle decisioni occupazionali.