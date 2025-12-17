Amazon taglia 370 posti in Europa: il peso dell’AI arriva anche nel cuore del quartier generale

Amazon torna a far parlare di sé sul fronte occupazionale europeo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo statunitense si prepara a tagliare 370 posti di lavoro nel suo quartier generale europeo in Lussemburgo, una riduzione che vale circa l'8,5% della forza lavoro locale. Un intervento meno ampio rispetto ai piani iniziali, ma comunque significativo, soprattutto per un Paese di dimensioni ridotte e con un mercato del lavoro altamente specializzato.
Un ridimensionamento “negoziato”
In origine Amazon avrebbe valutato un numero di licenziamenti superiore, ma le normative europee sul lavoro hanno imposto un confronto con sindacati e autorità locali. Il risultato è una sforbiciata più contenuta, accompagnata dalla promessa di pacchetti di uscita sopra la media di mercato. Una formula ormai ricorrente nelle grandi ristrutturazioni tech, che però non risolve il problema di fondo: reinserire centinaia di profili qualificati in un ecosistema nazionale che conta meno di un milione di abitanti non sarà semplice.
Il dato più interessante riguarda i ruoli colpiti. Sempre secondo Bloomberg, a pagare il prezzo più alto sarebbero soprattutto gli sviluppatori software, in linea con una tendenza che attraversa l'intero settore tecnologico. Amazon, come molte Big Tech, sta accelerando sull'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di programmazione, riducendo il bisogno di alcune figure tradizionali. Non è un caso isolato: già a ottobre l'azienda aveva annunciato 14.000 tagli a livello globale, collegandoli esplicitamente alla crescente integrazione dell'AI nelle attività interne. Un messaggio chiaro: l'automazione non è più solo un supporto, ma un fattore strutturale nelle decisioni occupazionali.
Tra efficienza e contraddizioni
La strategia, però, non è priva di ombre. Proprio di recente è emerso che Prime Video ha ritirato una funzione di riepilogo delle serie basata sull'AI, giudicata troppo imprecisa. Un episodio che evidenzia la distanza tra la promessa di efficienza dell'intelligenza artificiale e la sua reale affidabilità in contesti complessi.
Guardando avanti, i segnali non sono rassicuranti. Amazon ha già dichiarato di voler spingere ulteriormente su robotica e automazione nei magazzini, un percorso che potrebbe tradursi in ulteriori perdite occupazionali su scala globale. Eppure, il gruppo resta uno dei principali datori di lavoro in Lussemburgo, quinto per numero di dipendenti: una posizione che rende ogni riduzione di personale ancora più impattante sul tessuto economico locale.