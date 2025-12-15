Fallout: Stagione 2 arriva in anticipo, ecco il nuovo orario di lancio del primo episodio

Si tratta dell'orario statunitense, ma dovrebbe corrispondere a quello italiano, ovviamente adattandolo al fuso orario delle nostre parti: in Italia non cambia dunque la data di uscita, che rimane il 17 dicembre, ma l'orario è decisamente mattiniero.

Amazon ha annunciato il nuovo orario di uscita previsto per il primo episodio di Fallout: Stagione 2 , che andrà in onda in anticipo rispetto a quanto era stato previsto inizialmente, sebbene solo di qualche ora.

Un lancio mattiniero

Difficile riuscire a vedere il primo episodio "in diretta", a meno che non si sia dei grandissimi fan in grado di farsi la nottata in bianco per assistere prima di tutti gli altri alle nuove avventure di Lucy e compagni, ma se non altro l'inizio della serie TV sarà visibile fin dal mattino di mercoledì 17 dicembre.



Resta da capire se tale orario sia il nuovo standard anche per gli altri episodi della seconda stagione, ma è probabile che si tratti di uno spostamento riferito solo al primo episodio, con gli altri che dovrebbero mantenere il calendario che era stato già riferito in precedenza.

L'annuncio di questo spostamento è stato dato direttamente sull'Exosphere dello Sphere di Las Vegas, ovvero l'enorme schermo sferico che caratterizza in questi anni lo skyline della città del Nevada, in maniera alquanto spettacolare.

Come abbiamo visto, la Stagione 2 della serie TV di Fallout onora l'esperienza di Fallout: New Vegas, ma riparte da zero, inoltre abbiamo saputo anche quando inizieranno le riprese della terza stagione di Fallout, già confermata ufficialmente.