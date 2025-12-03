Fallout, Stagione 2: ecco la data di uscita di tutti gli episodi

Amazon ha annunciato la data di uscita di tutti gli episodi della Stagione 2 di Fallout, che a differenza della prima verranno pubblicati su base settimanale sulla piattaforma streaming Prime Video, anziché arrivare tutti insieme.
- Episodio 1 - 17 dicembre
- Episodio 2 - 24 dicembre
- Episodio 3 - 31 dicembre
- Episodio 4 - 7 gennaio
- Episodio 5 - 14 gennaio
- Episodio 6 - 21 gennaio
- Episodio 7 - 28 gennaio
- Episodio 8 - 4 febbraio
Sapevamo già che la seconda stagione avrebbe fatto il proprio debutto il 17 dicembre e che stavolta si sarebbe optato per una pubblicazione a cadenza settimanale, dunque la lista con le date in questo caso funge unicamente da conferma.
A differenza di quanto mostrato nell'ultimo trailer, immaginiamo che il periodo natalizio non avrà alcuna incidenza sui temi, le atmosfere e le ambientazioni di una stagione che ci porterà a visitare anche l'iconico scenario di New Vegas.
L'annosa questione della pubblicazione cadenzata
Walton Goggins è convinto che la seconda stagione di Fallout supererà le vette raggiunte in precedenza, ma la scelta di pubblicarne gli episodi a cadenza settimanale ha inevitabilmente innescato le solite discussioni sulla legittimità di un approccio simile per quanto concerne le piattaforme streaming.
Sebbene infatti questa decisione sia stata motivata con l'esigenza di lasciare agli utenti il tempo di discutere e confrontarsi sui contenuti di ogni singolo episodio, è molto più probabile che la dilatazione punti a fare in modo che gli spettatori occasionali mantengano attivo l'abbonamento per un periodo più lungo.
Voi quale approccio preferite e perché?