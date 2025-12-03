Fallout, Stagione 2: ecco la data di uscita di tutti gli episodi

Amazon ha annunciato la data di uscita di tutti gli episodi della Stagione 2 di Fallout, che a differenza della prima verranno pubblicati su base settimanale sulla piattaforma streaming Prime Video, anziché arrivare tutti insieme.

Episodio 1 - 17 dicembre

Episodio 2 - 24 dicembre

Episodio 3 - 31 dicembre

Episodio 4 - 7 gennaio

Episodio 5 - 14 gennaio

Episodio 6 - 21 gennaio

Episodio 7 - 28 gennaio

Episodio 8 - 4 febbraio

Sapevamo già che la seconda stagione avrebbe fatto il proprio debutto il 17 dicembre e che stavolta si sarebbe optato per una pubblicazione a cadenza settimanale, dunque la lista con le date in questo caso funge unicamente da conferma.

A differenza di quanto mostrato nell'ultimo trailer, immaginiamo che il periodo natalizio non avrà alcuna incidenza sui temi, le atmosfere e le ambientazioni di una stagione che ci porterà a visitare anche l'iconico scenario di New Vegas.