Disponibile l'Humble Choice di dicembre, tra i giochi inclusi anche Like a Dragon Gaiden e Streets of Rage 4

Humble ha lanciato l'Humble Choice di dicembre, con nuovi titoli da riscattare per gli iscritti al servizio. Tra le novità di questo mese troviamo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Streets of Rage 4 e Nine Sols.
Di seguito l'elenco completo dei titoli e degli extra inclusi questo mese con Humble Choice:
- Nine Sols
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
- Streets of Rage 4
- Lost Skies
- Intravenous 2
- Dungeon Tycoon
- Beholder Conductor
- Godlike Burger
- 1 mese di IGN Plus
Tanti giochi a un prezzo basso, sconti e altri vantaggi
Per chi ancora non lo conoscesse: Humble Choice è un servizio in abbonamento che offre ogni mese una selezione di giochi per PC, disponibili sotto forma di chiavi da riscattare su Steam o altri store ufficiali. Il prezzo parte da 12,99 € al mese, ma non è necessario mantenere l'iscrizione attiva in modo continuativo. Se la line-up di un determinato mese non vi interessa, potete sospendere l'abbonamento (saltando uno o più mesi) oppure annullarlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando troverete titoli di vostro gradimento.
Oltre ai giochi e ai bonus elencati, il servizio offre uno sconto fino al 20% sugli acquisti effettuati sull'Humble Store, cumulabile con eventuali promozioni già attive. Include anche l'accesso all'Humble Games Collection, una raccolta che comprende oltre 50 giochi. Inoltre, parte del ricavato viene devoluto ogni mese a un'organizzazione benefica diversa. Ad esempio, questo mese l'ente scelto è Save the Children.
Se siete interessati a iscrivervi o volete saperne di più, potete visitare la pagina ufficiale di Humble Choice.