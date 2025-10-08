Disponibile l'Humble Choice di ottobre, include Atomic Heart, V Rising e il remake di System Shock

Humble ha lanciato l' Humble Choice di ottobre , che anche questo mese propone una line-up variegata e interessante. Tra i titoli di spicco per PC di questo mese troviamo Atomic Heart, V Rising e il Remake di Systema Shock , che già da soli valgono sicuramente il prezzo del bundle.

Tanti giochi a un prezzo conveniente

Per chi ancora non lo conoscesse, Humble Choice è una formula in abbonamento pensata per gli appassionati di videogiochi su PC, che ogni mese propone una selezione di titoli da riscattare tramite codici validi su Steam o altri store digitali ufficiali. Il costo del servizio è di 12,99 € mensili, ma non è vincolante: gli utenti possono decidere di mettere in pausa l'abbonamento per uno o più mesi, oppure disdirlo e riattivarlo in seguito, in base all'interesse per i giochi proposti.

Oltre ai titoli inclusi nel pacchetto mensile, gli iscritti beneficiano di uno sconto fino al 20% sugli acquisti effettuati sull'Humble Store, che può essere combinato con eventuali offerte già attive. L'abbonamento dà anche accesso alla Humble Games Collection, una libreria digitale che raccoglie più di 50 giochi selezionati. Un altro aspetto distintivo del servizio è il suo impegno solidale: ogni mese, una parte dei proventi viene destinata a una causa benefica diversa. Ad ottobre, ad esempio, il contributo sarà devoluto a Whale and Dolphin Conservation, un'organizzazione che combatte per la sicurezza di balene e delfini. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Humble Choice.