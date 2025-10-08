1

L'originale System Shock 2 verrà eliminato presto da Steam, si potrà ottenere solo con la Remaster

Atari ha annunciato la prossima rimozione dell'originale System Shock 2 da Steam con un vero e proprio delisting previsto questa settimana, ma si potrà ancora ottenere in un modo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/10/2025
Tra poche ore non sarà più possibile acquistare l'originale System Shock 2 da Steam, con il gioco che verrà eliminato dal catalogo dello store lasciando soltanto il remaster del 25° anniversario come possibilità di scelta, almeno sulla piattaforma di Valve.

Il System Shock 2 originale verrà tolto da Steam il 10 ottobre, ovvero questo venerdì, in base a quanto riferito da una comunicazione ufficiale di Atari, nella quale comunque è assicurata la possibilità di effettuarne il download anche successivamente all'eliminazione per chi già lo possiede o lo acquista prima di tale scadenza.

"System Shock 2 (1999) sarà rimosso dalle piattaforme PC il 10 ottobre 2025", si legge nel comunicato, "Gli attuali possessori di System Shock 2 (1999) potranno comunque scaricarlo nuovamente e giocarci dalla loro libreria, ma i nuovi utenti non potranno più acquistare System Shock 2 (1999) come prodotto standalone".

Si potrà ottenere gratis con la Remaster

Dopo il 10 ottobre, l'unico modo per ottenere l'originale System Shock 2 del 1999 sarà acquistare la versione rimasterizzata: con l'acquisto di System Shock 2 25th anniversary remaster si potrà infatti anche scaricare l'originale, come bonus incluso.

Tutti coloro che hanno già acquistato il remaster, oltre a coloro che lo acquisteranno in seguito, dal 10 ottobre potranno dunque scaricare gratuitamente anche l'originale System Shock 2.

Ovviamente c'è una certa differenza di prezzo tra le due versioni, con l'originale che costa 9,99€ e la remaster che costa 28,99€, ma quest'ultima risulta davvero meritevole, come spiegato anche nella nostra recensione di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, e con l'aggiunta dell'originale come bonus gratuito può essere ancora più interessante.

