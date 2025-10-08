System Shock 2 sta per essere rimosso dalla vendita: rimarrà solo l'edizione rimasterizzata

"System Shock 2 (1999) verrà rimosso dalle piattaforme PC il 10 ottobre 2025," ha annunciato Atari, società madre di Nightdive Studios, che detiene i diritti del gioco. "I possessori attuali di System Shock 2 (1999) potranno comunque riscaricarlo e giocarlo dalla propria libreria, ma i nuovi utenti non potranno più acquistare System Shock 2 (1999) come prodotto autonomo."

Una decisione attesa

La decisione era ampiamente attesa e non stupisce davvero nessuno. Qualcuno ha espresso una certa amarezza per il fatto che il System Shock 2 del 1999 funziona ancora bene, soprattutto se si ha la voglia di installare qualche mod, e costa una frazione del prezzo della versione aggiornata. Nei periodi di saldi si poteva acquistare anche per 1 euro.

D'altro canto, l'edizione rimasterizzata è ottima ed è sicuramente il modo migliore per fruire il gioco, considerando anche il rispetto per l'originale.System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è il modo perfetto per giocare a System Shock 2 L'annuncio della rimozione è stato pubblicato su Steam, ma successivamente un rappresentante di Nightdive ha confermato che System Shock 2 sarà eliminato anche da GOG lo stesso giorno: il 10 ottobre.