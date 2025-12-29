1

Kingdom Come Deliverance II è scontatissimo su Instant Gaming: non perderti il secondo capitolo del viaggio di Henry di Skalica

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile e presente un'ottima promozione di Kingdom Come Deliverance II che cala vertiginosamente di prezzo.

29/12/2025
Kingdom Come Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su Kingdom Come Deliverance II: il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 51% per un costo totale e finale d'acquisto di 35,89€ (IVA compresa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù (la key è attivabile su Steam): Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo d'azione del 2025 sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver. Si tratta del sequel diretto di Kingdom Come: Deliverance del 2018 e rappresenta la conclusione della storia del protagonista Henry. Il titolo è stato pubblicato il 4 febbraio 2025.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco mantiene l'identità realistica e storicamente accurata che ha contraddistinto il primo capitolo, ampliandola in modo significativo. Kingdom Come: Deliverance II è un action RPG open world in prima persona, in cui il giocatore esplora un mondo di gioco che risulta circa il doppio più grande rispetto a quello del predecessore. Uno degli elementi centrali del gameplay è la libertà di approccio alle missioni.

Kingdom Come Deliverance 2 8

Obiettivi e incarichi possono essere affrontati in modi differenti, con NPC e comunità che reagiscono dinamicamente alle azioni del giocatore. Sul fronte del combattimento, il gioco introduce balestre e prime forme di armi da fuoco. Il gioco è ambientato nel 1403 nel Regno di Boemia, all'epoca parte del Sacro Romano Impero. Qui la nostra recensione per saperne di più.

