Kingdom Come: Deliverance 2 festeggia le vendite del primo anno: più del doppio del primo capitolo

L'informazione arriva da un rapporto finanziario di Embracer Group , che ha confermato i risultati del gioco nell'ultimo trimestre e nell'intero anno.

Kingdom Come: Deliverance 2 è un successo? Secondo i dati dell'editore, Embracer Group, assolutamente sì. Il videogioco ha infatti superato i cinque milioni di unità vendute nei primi dodici mesi dal lancio .

Cosa ha detto Embracer Group su Kingdom Come: Deliverance 2

Embracer Group ha scritto: "La nostra performance nel trimestre è stata trainata da una solida esecuzione sulle IP principali, tra cui Kingdom Come: Deliverance, Dead Island e Tomb Raider, che hanno generato un coinvolgimento e ricavi superiori alle nostre aspettative nel terzo trimestre. Kingdom Come: Deliverance II ha registrato un trimestre eccezionale: la pubblicazione della terza espansione, Mysteria Ecclesiae, insieme alle attività di marketing, agli influencer e alle promozioni stagionali, ha convertito l'elevata domanda in forti vendite."

Chiude dicendo: "Kingdom Come: Deliverance II ha ottenuto il titolo di Gioco dell'Anno di PC Gamer e quattro nomination ai The Game Awards. Il gioco è inoltre tra i candidati come Miglior Gioco Straniero agli Swedish Game Awards 2026, il primo evento di questo genere in Svezia. Inoltre, siamo lieti di annunciare che Kingdom Come: Deliverance II ha superato i 5 milioni di copie vendute entro il suo primo anno dal lancio."

Per fare un confronto, il primo Kingdom Come: Deliverance aveva venduto circa due milioni di copie nel primo anno. Il successo è arrivato un po' più lentamente ma si è trasformato in un maggior numero di utenti che ha comprato il seguito al lancio e nei mesi successivi.

In riferimento ai premi (non) vinti dal gioco di ruolo, il direttore delle comunicazioni di Kingdom Come: Deliverance 2 dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards.