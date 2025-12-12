Kingdom Come: Deliverance 2 dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards

I The Game Awards sono arrivati e se ne sono andati, lasciando sul proprio cammino una serie di premi assegnati a quelli che l'industria considera i migliori giochi del 2025 (Clair Obscur: Expedition 33, in pratica).
Si può essere d'accordo o meno e certamente c'è chi non è affatto soddisfatto del risultato, come ad esempio il team di Kingdom Come: Deliverance 2.
I commenti degli autori di Kingdom Come: Deliverance 2
Il direttore delle comunicazioni Tobias Stolz-Zwilling ha scritto in un post sui social media: "Siamo stati ufficialmente derubati!". In allegato c'è l'immagine di una statuina dei The Game Awards, il che implica che il "furto" in questione ha a che fare con la sconfitta di Kingdom Come: Deliverance 2 contro un altro titolo. In questo caso, si tratterebbe di Clair Obscur: Expedition 33: il sequel di Kingdom Come ha perso contro il gioco di ruolo di Sandfall Interactive in tre diverse categorie: Gioco dell'anno, Miglior narrazione e Miglior gioco di ruolo.
Anche l'account ufficiale del videogioco ha condiviso un post, con il classico meme "This is fine", col cane seduto in una stanza che va a fuoco. In un secondo messaggio, afferma "ed è stato un doppio errore". Considerando l'orario durante il quale i messaggi sono stati inviati, è credibile che i due post facciano riferimento alla sconfitta nelle categorie Miglior narrazione e Miglior gioco di ruolo. Il GOTY è arrivato circa un'ora dopo questi messaggi.
Nei commenti sui social molti fan rincuorano il team, affermando che i premi non sono importanti e che Kingdom Come: Deliverance 2 rimane il loro GOTY. C'è però anche chi, come l'utente reddrakonmo, critica questo modo di comunicare affermando che è "non professionale, immaturo e incredibilmente irrispettoso nei confronti dei vostri colleghi nell'industria videoludica che hanno lavorato duramente per quei premi e per il proprio successo." Aggiunge: "Il problema non è che Kingdom Come: Deliverance 2 non si meritava il premio. Il problema è che anche altri giochi se lo meritavano e non sono stati dei pessimi perdenti, mentre Warhorse sì".
Fortunatamente non tutti nel team hanno approcciato la cosa in modo negativo. Il fondatore di Warhorse Studios, Daniel Vávra, ha condiviso un post scherzando sul fatto che il suo viaggio di ritorno a casa gli ricorda ancora una volta che il suo gioco ha perso contro il francese Clair Obscur: Expedition 33. "E come se non bastasse, domani volerò con Air France. Ma, ovviamente, congratulazioni a Sandfall." Voi che ne pensate?
Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato ai The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli Oscar dei videogiochi.