Kingdom Come: Deliverance 2 dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards

I The Game Awards sono arrivati e se ne sono andati, lasciando sul proprio cammino una serie di premi assegnati a quelli che l'industria considera i migliori giochi del 2025 (Clair Obscur: Expedition 33, in pratica).

Si può essere d'accordo o meno e certamente c'è chi non è affatto soddisfatto del risultato, come ad esempio il team di Kingdom Come: Deliverance 2.