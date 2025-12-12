Google rilancia sugli agenti IA avanzati proprio mentre OpenAI alza l’asticella con GPT-5.2

Google ha scelto una tempistica tutt'altro che casuale per presentare la versione più ambiziosa di Gemini Deep Research, il suo agente IA dedicato all'analisi avanzata e alla ricerca complessa. L'annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui OpenAI ha pubblicato GPT-5.2, segnalando in modo piuttosto evidente quanto la competizione tra i due colossi stia diventando serrata, rapida e sempre più strategica.

Non si tratta solo di nuovi modelli più potenti, ma di una trasformazione profonda del ruolo degli agenti IA: da semplici strumenti di supporto a intermediari attivi tra l'utente, le informazioni e le decisioni.