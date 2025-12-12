GPT 5.2 è disponibile: OpenAI contrasta Gemini 3 con il "modello più intelligente al mondo"

OpenAI ha annunciato la disponibilità di GPT 5.2, un nuovo modello che arriva dopo alcune settimane di evidente pressione interna. A inizio dicembre Sam Altman avrebbe infatti bloccato alcuni progetti non essenziali per concentrare tutte le risorse sull'evoluzione della piattaforma, spinto dall'avanzata di Gemini 3.
Il risultato è un aggiornamento che punta a consolidare l'offerta dell'azienda, migliorando ragionamento, codice e gestione di contesti molto estesi del chatbot.
I miglioramenti di GPT-5.2
Sam Altman, CEO di OpenAI, ha affermato su X che GPT 5.2 offre progressi nella capacità di ragionamento generale, nella qualità del codice prodotto e nella gestione dei contesti lunghi. Sono aspetti che negli ultimi mesi hanno pesato sempre di più nelle applicazioni professionali, dove la precisione e la continuità sui documenti complessi fanno la differenza rispetto ai modelli precedenti.L'azienda indica anche un aumento del valore pratico. GPT 5.2 dovrebbe essere più efficace nella creazione di fogli di calcolo, nella generazione di presentazioni e nella gestione di progetti articolati che richiedono passaggi concatenati.
La mossa arriva dopo che Google ha messo in evidenza le prestazioni di Gemini 3, presentato a novembre e promosso come leader in diversi benchmark di settore. Sam Altman, intervistato da CNBC, ha minimizzato l'impatto del concorrente sulle metriche interne, pur riconoscendo la necessità di accelerare.
Nella stessa occasione è emersa anche la partnership con Disney, che ha deciso di investire un miliardo di dollari in OpenAI. L'accordo permette all'azienda di utilizzare personaggi di Star Wars, Pixar e Marvel nella generazione video tramite Sora.
OpenAI ha anche chiarito che non intende abbandonare GPT 5.1, GPT 5 e GPT 4.1 nelle API. Le varie versioni continueranno a convivere per favorire compatibilità e transizione graduale da parte degli sviluppatori. Intanto GPT 5.2 viene distribuito da oggi nelle modalità Instant, Thinking e Pro, con disponibilità iniziale per gli abbonati.