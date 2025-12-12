0

Twitch aggiorna le notifiche con nuove impostazioni: ecco che cosa cambia

Twitch riorganizza il pannello delle notifiche e aggiunge nuove modalità per gestire gli avvisi dei canali seguiti.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   12/12/2025
Twitch Logo

Twitch ha annunciato una serie di modifiche al sistema di notifiche, con l'obiettivo dichiarato di dare più controllo agli utenti senza toccare le impostazioni già attive. Le novità riguardano sia la struttura del menu sia la gestione degli avvisi per i singoli canali.

Andiamo a vedere insieme le novità.

Le nuove impostazioni per le notifiche di Twitch

Il primo cambiamento riguarda l'organizzazione delle Impostazioni notifiche. Twitch ha raggruppato gli avvisi in categorie tematiche come canali seguiti, marketing e social. Da qui è possibile attivare o disattivare un'intera categoria oppure intervenire su singoli tipi di notifica. L'utente può anche decidere se ricevere ogni messaggio via email, app mobile o web.

La nuova opzione Invio Intelligente nel menu delle notifiche di Twitch
La nuova opzione Invio Intelligente nel menu delle notifiche di Twitch

La seconda novità consiste nella possibilità di scegliere quattro modalità per ogni canale seguito. "Sempre" permette di ricevere ogni tipo di notifica disponibile, dai messaggi di inizio live agli aggiornamenti su VOD e clip. "Solo inizio trasmissione live" limita gli avvisi al momento in cui lo streamer avvia una diretta. "Personalizzato", che sostituisce la vecchia opzione "Attiva", mantiene il comportamento adattivo che modula la frequenza in base alle abitudini di visione. "Disattivato" resta l'impostazione che blocca ogni notifica.

Facecam 4K, la recensione della nuova webcam Elgato per il vero 4K a 60 FPS Facecam 4K, la recensione della nuova webcam Elgato per il vero 4K a 60 FPS

Per chi aveva notifiche attive, la transizione alla voce "Personalizzato" non cambia il funzionamento. Chi invece desidera ricevere tutto può passare manualmente alla nuova opzione "Sempre". Le notifiche disattivate rimangono tali senza alcuna modifica. L'azienda afferma di aver introdotto l'opzione "Sempre" per rispondere alle richieste degli streamer e degli spettatori più assidui, interessati a non perdere neppure un aggiornamento. Allo stesso tempo, chi preferisce un controllo più selettivo può ora decidere con precisione quali messaggi ricevere, senza essere costretto a scegliere tra tutto o niente.

Twitch ha infine rinominato "Notifiche intelligenti" in "Invio intelligente". Il comportamento resta invariato. Il sistema determina dove inviare il singolo avviso tra web, app o email, evitando duplicati quando l'utente è attivo su più dispositivi. Intanto GPT 5.2 è disponibile: OpenAI contrasta Gemini 3 con il "modello più intelligente al mondo".

#Twitch
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Twitch aggiorna le notifiche con nuove impostazioni: ecco che cosa cambia