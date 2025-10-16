Solo Leveling: Arise Overdrive sarà presente alla TwitchCon con una demo giocabile

I visitatori della TwitchCon avranno la possibilità di provare una demo di Solo Leveling: Arise Overdrive, la nuova edizione dell'action RPG prodotto da Netmarble Games che sarà disponibile su PC a partire dal 17 novembre ma approderà in seguito anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Tie-in del webtoon coreano che dal 2018 ha conquistato milioni di lettori, trasformatisi poi in entusiasti spettatori dell'anime, Solo Leveling: Arise Overdrive ci metterà al comando di Sung Jinwoo, un cacciatore di mostri che in seguito a una missione finita decisamente male scopre di possedere l'abilità di "salire di livello".

Strutturalmente il gioco dovrebbe riprendere la formula dell'edizione originale, il mobile game Solo Leveling: Arise, con sfide molto veloci che si basano praticamente solo sui combattimenti e consentono di mettere insieme una squadra di guerrieri per dar vita a combinazioni molto spettacolari.

L'impianto ci metterà a disposizione tutte le abilità di Sung Jinwoo, seguendo il percorso dell'eroe fino alla sua affermazione come Monarca delle Ombre.