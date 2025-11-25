Solo Leveling: Arise Overdrive è disponibile ora su PC e ha un trailer di lancio

Solo Leveling: Arise Overdrive è disponibile ora su PC, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Netmarble, che ci ricorda l'arrivo anche delle versioni PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026.

Il video ruota attorno al percorso di crescita del protagonista dell'avventura, il cacciatore di mostri Sung Jinwoo, che dopo aver scoperto di possedere la capacità unica di "salire di livello" diventa man mano più forte, fino a trasformarsi in un guerriero virtualmente inarrestabile.

Le sequenze sono ovviamente piene di combattimenti ad alto tasso di spettacolarità fra combo devastanti, mosse speciali e manovre di gruppo eseguite per avere ragione degli avversari più potenti e coriacei che troveremo sul nostro cammino durante la campagna.

A proposito di manovre di gruppo, Solo Leveling: Arise Overdrive può essere giocato in solitaria oppure in modalità cooperativa per quattro giocatori, così da divertirsi anche insieme agli amici mentre completiamo le varie missioni.