Il gameplay di Solo Leveling: Arise Overdrive è stato mostrato in un video

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Solo Leveling: Arise Overdrive che include sei minuti di sequenze in-game fra esplorazioni e spettacolari combattimenti in cui i personaggi mettono in mostra il loro devastante repertorio di mosse.
Basato sul celebre webtoon, l'action RPG sviluppato da Netmarble Games riprende la storia di Sung Jinwoo, che in seguito a una missione finita male scopre di possedere l'inedita capacità di "salire di livello" e dunque di distinguersi dagli altri cacciatori di mostri.
Come si può vedere, le meccaniche di Solo Leveling: Arise Overdrive ruotano attorno a combattimenti frenetici e di grande impatto visivo, dominati da combo e dall'impiego di armi man mano più potenti, che potremo ottenere portando a termine gli incarichi della campagna.
In arrivo su PC il prossimo 17 novembre, il gioco approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma solo nel corso del 2026.
La versione potenziata di un mobile game?
Presentato lo scorso giugno, Solo Leveling: Arise Overdrive si pone fondamentalmente come la versione "estesa" del mobile game Solo Leveling: Arise, ma bisognerà capire quali siano effettivamente le novità della nuova edizione.
La struttura delle missioni sembra piuttosto rapida, proprio come accadeva su iOS e Android, e allo stesso modo sarà possibile utilizzare diversi personaggi al fine di formare una squadra sempre più formidabile, con cui portare a termine anche le battute di caccia più difficili.