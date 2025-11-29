7

Solo Leveling: Arise Overdrive, Project Motor Racing o Bubble Bobble? Cosa giocherete questo weekend?

Con l'arrivo del fine settimana si cerca di giocare un po' di più: e voi quali videogiochi avvierete? Opterete magari per Bubble Bobble: Sugar Dungeons? O magari per Solo Leveling: Arise Overdrive?

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/11/2025
I personaggi di Solo Leveling: Arise Overdrive
Bubble Bobble: Sugar Dungeons
Bubble Bobble: Sugar Dungeons
Inizia il fine settimana e questo significa che i videogiocatori potranno divertirsi con i videogiochi più recenti, sfruttando il tempo extra del sabato e della domenica. La domanda è sempre la solita e i nostri lettori ormai la conosceranno: cosa giocherete questo weekend del 29 novembre?

Per chi è interessato alle ultimissime novità, questa settimana sono arrivati titoli del calibro di Bubble Bobble: Sugar Dungeons, Solo Leveling: Arise Overdrive e Project Motor Racing.

I giochi della settimana

Project Motor Racing è un gioco di guida con carriera per giocatore singolo, modalità online, eventi in gioco ed esperienza di gara a 4 categorie. Ci sono 70 veicoli di 13 categorie e 28 tracciati internazionali. Purtroppo pare che le prime impressioni dei giocatori su Steam non siano affatto positive, visto che al momento della scrittura ci sono solo il 22% di recensioni positive.

Solo Leveling: Arise Overdrive, il gioco di ruolo d'azione con cooperativa basato sulla famosa serie animata, è invece ben più apprezzato, con un discreto 73% di recensioni positive. Le critiche principali sono legate al fatto che, sebbene l'opera non includa tutta la struttura delle microtransazioni del gioco mobile, nel complesso il gioco è molto simile e manca di profondità.

In Bubble Bobble Sugar Dungeons c'è un castello gigante, che è stato mostrato in video In Bubble Bobble Sugar Dungeons c'è un castello gigante, che è stato mostrato in video

Infine, i fan dei giochi arcade potrebbero non resistere all'idea di giocare a Bubble Bobble: Sugar Dungeons, che ripropone la formula classica della serie in una struttura da roguelite.

Diteci, cosa giocherete questo fine settimana?

Segnalazione Errore
