Offerte Xbox Game Pass: sconti fino al 49% su Essential e Ultimate per il Black Friday su Instant Gaming

Se stavate aspettando il momento giusto per abbonarvi o rinnovare il vostro Xbox Game Pass, il Black Friday è arrivato con le offerte perfette. Su Instant Gaming sono ora disponibili diverse opzioni scontate del popolare servizio Microsoft, tutte in formato digitale e compatibili con Microsoft Store. A seconda della durata e del piano, potete scegliere tra Game Pass Essential da 12 o 3 mesi, oppure optare per la versione Ultimate da 3 mesi, che include vantaggi multipiattaforma. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.