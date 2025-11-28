Offerte Xbox Game Pass: sconti fino al 49% su Essential e Ultimate per il Black Friday su Instant Gaming

Se stavate aspettando il momento giusto per abbonarvi o rinnovare il vostro Xbox Game Pass, il Black Friday è arrivato con le offerte perfette. Su Instant Gaming sono ora disponibili diverse opzioni scontate del popolare servizio Microsoft, tutte in formato digitale e compatibili con Microsoft Store. A seconda della durata e del piano, potete scegliere tra Game Pass Essential da 12 o 3 mesi, oppure optare per la versione Ultimate da 3 mesi, che include vantaggi multipiattaforma. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.
La versione Xbox Game Pass Essential da 12 mesi è in vendita a 42,99€ invece dei classici 100€, con uno sconto del 57%, che con l'IVA italiana diventano 52,45 €. L'edizione da 3 mesi Essential scende invece a 12,99€ (anziché 25€), che con l'IVA arriva a 15,85 €, mentre il Game Pass Ultimate da 3 mesi viene proposto a 33,79€, contro il prezzo di listino di 81€, con uno sconto del 58% che con l'IVA diventa 41,22 €.
Un'occasione da non perdere per accedere a centinaia di giochi su Xbox e PC, comprese tutte le esclusive Microsoft al day one.