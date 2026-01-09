My Hero Academia: All’s Justice per PC è in preordine su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile il preordine di My Hero Academia: All's Justice per PC. L'edizione Standard costa 54,40 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA al 22%). Se sei interessato, puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'Edizione Deluxe, invece, costa 71,97 € invece di 80 €. Se sei interessato, puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In entrambi i casi, se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Il gioco uscirà il 6 febbraio 2026.