My Hero Academia: All's Justice presenta l'interno roster di personaggi con un trailer esplosivo

My Hero Academia: All's Justice mostra l'intero roster in un nuovo trailer, confermando 60 personaggi tra studenti, eroi e villain. Il gioco arriva il 6 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/01/2026
Ora che mancano pochissimi giorni al debutto nei negozi di My Hero Academia: All's Justice, Bandai Namco e gli sviluppatori di Byking hanno pubblicato un nuovo trailer che presenta tutti i personaggi che faranno parte del roster del gioco al lancio.

Parliamo di un filmato di oltre cinque minuti che presenta gli oltre 60 lottatori del gioco mentre eseguno le loro pose e mosse iconiche viste nel manga e l'anime di My Hero Academia.

L'elenco con tutti i personaggi

Non manca davvero nessuno: dalle varie versioni del protagonista Izuku Midoriya, Katsuki Bakuko, Shoto Todoroki e i loro compagni del liceo Yuei, agli eroi professionisti come All Might, Endeavor e Hawks fino ad arrivare ai villain, come All For One, Tomura Shigaraki e Dabi.

Nel nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice c'è il fuoco della battaglia

Ecco l'elenco dei personaggi presenti in My Hero Academia: All's Justice

  • Izuku Midoriya (varie versioni)
  • Katsuki Bakugo
  • Ochaco Uraraka
  • Tenya Ida
  • Shoto Todoroki
  • Tsuyu Asui
  • Minoru Mineta
  • Eijiro Kirishima
  • Momo Yaoyorozu
  • Fumikage Tokoyami
  • Denki Kaminari
  • Kyoka Jiro
  • Yuga Aoyama
  • Mina Ashido
  • Mezo Shoji
  • Mashirao Ojiro
  • Hanta Sero
  • Toru Hagakure
  • Rikido Sato
  • Koji Koda
  • Neito Monoma
  • Itsuka Kendo
  • Tetsutetsu Tetsutetsu
  • Mirio Togata
  • Tamaki Amajiki
  • Nejire Hado
  • Mei Hatsume
  • Hitoshi Shinso
  • Lady Nagant
  • Gentle & La Brava
  • Inasa Yoarashi
  • Camie Utsushimi
  • Seiji Shishikura
  • All Might
  • Eraser Head
  • Present Mic
  • Midnight
  • Endeavor
  • Hawks
  • Best Jeanist
  • Edgeshot
  • Mirko
  • Gran Torino
  • Sir Nighteye
  • Fat Gum
  • Gang Orca
  • Tomura Shigaraki (varie forme)
  • All For One (varie forme)
  • Dabi
  • Himiko Toga
  • Stain
  • Twice
  • Mr. Compress
  • Kurogiri
  • Kai Chisaki
  • Kendo Rappa
  • Muscular
  • Nomu

Vi ricordiamo che My Hero Academia: All's Justice sarà disponibile a partire dal 6 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

