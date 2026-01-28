My Hero Academia: All's Justice presenta l'interno roster di personaggi con un trailer esplosivo

Ora che mancano pochissimi giorni al debutto nei negozi di My Hero Academia: All's Justice, Bandai Namco e gli sviluppatori di Byking hanno pubblicato un nuovo trailer che presenta tutti i personaggi che faranno parte del roster del gioco al lancio.

Parliamo di un filmato di oltre cinque minuti che presenta gli oltre 60 lottatori del gioco mentre eseguno le loro pose e mosse iconiche viste nel manga e l'anime di My Hero Academia.