Vediamo il filmato d'apertura di My Hero Academia: All's Justice con tutti gli eroi

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore Byking hanno pubblicato il filmato di apertura di My Hero Academia: All's Justice , che fa da introduzione al gioco mostrandone i protagonisti. Si tratta di una vera e propria sigla animata, che si focalizza sui molti personaggi presenti nel roster, con tanto di brano che riporta la mente alla serie anime.

Vita da eroe

My Hero Academia: All's Justice copre l'arco narrativo finale di My Hero Academia e offre ai giocatori delle battaglie 3 contro 3. Seguirete quindi Deku e gli altri personaggi nella Guerra Finale tra Eroi e Cattivi, vivendo lo scontro culminante tra One For All e All For One.

Saranno comprese anche diverse modalità di gioco, inclusa la Team-Up Mission basata su scenari originali, in cui si vive la vita da eroe come studente della Classe 1-A della U.A. High all'interno di uno Spazio Virtuale.

My Hero Academia: All's Justice vanta il roster più grande di sempre per un gioco di My Hero Academia: Eroi e Cattivi si scontrano in un roster gigantesco di personaggi di My Hero Academia! Giocate nei panni dei vostri studenti preferiti della U.A., inclusa l'intera Classe 1-A, di Pro Hero come Mirko e Best Jeanist, e di Villain come All For One, Shigaraki e Dabi, provenienti da tutta la storia di My Hero Academia, comprese le loro versioni finali e al massimo del potere.

My Hero Academia: All's Justice sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC (Steam) a partire dal 6 febbraio.