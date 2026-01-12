Da Gamelife arrivano le cartucce dei primi giochi Pokémon per Game Boy in versione giapponese

Gamelife amplia la sua offerta dedicata ai collezionisti, agli appassionati di retrogaming e i fan di Pokémon portando in Italia le cartucce giapponesi dei primi giochi della serie per Game Boy. Si tratta degli originali Pocket Monster Trainer, disponibili nelle storiche edizioni Rosso,Verde, Blu, Giallo, Oro, Argento e Cristallo, usate ma tutte testate e perfettamente funzionanti.

Le cartucce sono originali dell'epoca, mentre la confezione fornita è una REPO, ovvero una replica realizzata con stampa ex‑novo. Non si tratta quindi di box originali, ma di riproduzioni pensate per valorizzare il prodotto dal punto di vista collezionistico ed espositivo, mantenendo comunque un prezzo accessibile rispetto ai set completi originali. I giochi sono ovviamente in lingua giapponese e, trattandosi di prodotti usati, possono presentare normali segni del tempo, pur restando pienamente compatibili con i Game Boy europei.