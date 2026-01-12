Da Gamelife arrivano le cartucce dei primi giochi Pokémon per Game Boy in versione giapponese

Gamelife amplia la sua offerta dedicata ai collezionisti, agli appassionati di retrogaming e i fan di Pokémon portando in Italia le cartucce giapponesi dei primi giochi della serie per Game Boy. Si tratta degli originali Pocket Monster Trainer, disponibili nelle storiche edizioni Rosso,Verde, Blu, Giallo, Oro, Argento e Cristallo, usate ma tutte testate e perfettamente funzionanti.
Le cartucce sono originali dell'epoca, mentre la confezione fornita è una REPO, ovvero una replica realizzata con stampa ex‑novo. Non si tratta quindi di box originali, ma di riproduzioni pensate per valorizzare il prodotto dal punto di vista collezionistico ed espositivo, mantenendo comunque un prezzo accessibile rispetto ai set completi originali. I giochi sono ovviamente in lingua giapponese e, trattandosi di prodotti usati, possono presentare normali segni del tempo, pur restando pienamente compatibili con i Game Boy europei.
Prezzi e disponibilità
È possibile acquistare le cartucce sia sul sito ufficiale di Gamelife, a questo indirizzo, che in una serie di negozi selezionati, che abbiamo elencato di seguito:
- 1526 - Campi Bisenzio - CC I Gigli
- 1586 - Roma - CC Porta di Roma
- 2991 - Roncadelle - CC Elnòs Shopping
- 3036 - Venezia Mestre - CC Porte di Mestre
- 2981 - Arese GameStop
Ecco tutti i giochi Pokémon in versione giapponese e i prezzi:
- Pocket Monster Trainer Red (JP) - 59,99 €
- Pocket Monster Trainer Yellow (JP) - 59,99 €
- Pocket Monster Trainer Blue (JP) - 59,99 €
- Pocket Monster Trainer Green (JP) - 59,99 €
- Pocket Monster Trainer Gold (JP) - 79,99 €
- Pocket Monster Trainer Silver (JP) - 79,99 €
- Pocket Monster Trainer Crystal (JP) - 99,99 €