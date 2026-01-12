Un calendario firmato TikTok per aiutare genitori e figli ad essere consapevoli del loro "screen time"

Secondo TikTok, il calendario vuole diventare uno spazio di confronto familiare , in cui annotare impegni, attività personali, tempo dedicato alla famiglia e momenti di pausa. L'idea è incoraggiare conversazioni aperte sulle abitudini digitali, senza imporre regole rigide , ma favorendo una maggiore consapevolezza reciproca.

TikTok ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa pensata per aiutare le famiglie a gestire meglio il tempo trascorso davanti agli schermi: si tratta del "For You Calendar" , un calendario settimanale fisico progettato per favorire il dialogo tra genitori e figli sull' equilibrio tra attività online e offline . L'obiettivo dichiarato è offrire uno strumento semplice che stimoli la pianificazione condivisa della settimana e momenti di riflessione sull'uso consapevole del tempo digitale.

La realizzazione del calendario di TikTok

Il calendario è stato realizzato dalla creator Linda Tong, nota per le sue illustrazioni a mano e per la creazione di articoli di cartoleria che rendono l'organizzazione più accessibile e creativa. Dal punto di vista estetico e concettuale, il prodotto appare curato e pensato per risultare attraente anche ai più giovani, grazie a uno stile visivo amichevole e poco "istituzionale".

Resta però aperta la questione della reale utilità pratica di uno strumento di questo tipo. Oggi gran parte della socializzazione dei più giovani avviene online, attraverso piattaforme come TikTok, Snapchat o i videogiochi multiplayer. Per molti adolescenti, il tempo digitale non è solo intrattenimento, ma rappresenta un elemento fondamentale di connessione sociale.