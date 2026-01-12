Crimson Desert avrà dei boss che forzeranno i giocatori a cambiare mentalità e strategie

È questa la promessa del team di Pearl Abyss in un'intervista concessa a GamesRadar+, durante la quale un portavoce ha illustrato alcuni esempi di boss che richiederanno osservazione attenta e strategie dedicate , sfruttando al massimo le possibilità offerte dal gameplay. In altre parole, non basterà equipaggiarsi al meglio e lanciarsi all'attacco per avere la meglio, ma bisognerà studiare un piano d'azione differente ogni volta.

Anche se siete giocatori navigati e conoscete bene il genere degli action GDR, Crimson Desert potrebbe comunque sorprendervi con i suoi boss , al punto da spingervi a rivedere mentalità e approccio alle sfide più impegnative.

Osservare e sfruttare al proprio vantaggio meccaniche e ambientazione

"Le battaglie contro i boss svolgono un ruolo fondamentale nel definire l'intensità, la varietà e il senso di progressione del gioco", ha spiegato il portavoce di Pearl Abyss. "Per esempio, lo Staglord, un enorme boss simile a un cervo, è talmente imponente che prese e mosse ispirate al wrestling risultano del tutto inefficaci, costringendo i giocatori a fare affidamento su tempismo e movimenti precisi per evitare le sue cariche devastanti e i suoi attacchi ad ampio raggio."

"Al contrario, la Regina Stoneback Crab richiede ai giocatori di utilizzare meccaniche specifiche ed elementi ambientali per superare le sue difese, dimostrando come ogni boss incoraggi approcci strategici differenti. Questi scontri non sono semplici casi isolati: incarnano la filosofia di combattimento di Crimson Desert, basata sulla lettura dei pattern, sull'adattamento delle abilità e dell'equipaggiamento e sull'uso dell'ambiente."

Secondo lo studio, questa impostazione deriva in parte dall'influenza del sistema di combattimento di Black Desert Online, l'MMORPG di Pearl Abyss.

"L'eredità del sistema di combattimento di Black Desert ha influenzato anche la direzione del gioco", ha aggiunto lo studio. "Il suo sistema d'azione, intuitivo ma profondo, evolve in Crimson Desert in una forma più cinematografica, combinando un ampio arsenale di mosse, potenziamenti elementali, armi, tecniche ispirate al wrestling e schivate e parate a tempo, permettendo ai giocatori di creare uno stile di combattimento davvero distintivo."

Si tratta senza dubbio di promesse ambiziose. Scopriremo presto se saranno mantenute: Crimson Desert debutterà il 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC.