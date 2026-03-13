NVIDIA promette un salto da un milione di volte nel path tracing grazie ad IA, RTX e nuove GPU di prossima generazione

La presentazione è stata guidata da John Spitzer, vicepresidente della divisione Developer & Performance Technology di NVIDIA, che ha spiegato come l'azienda stia puntando su intelligenza artificiale, tecnologie RTX e nuovi algoritmi per continuare a migliorare la grafica in tempo reale nei videogiochi.

Ulteriori dettagli sulla storia delle tecnologie NVIDIA

La roadmap parte dall'architettura Pascal NVIDIA architecture, introdotta nel 2016 con le GPU della serie GTX 10. All'epoca il supporto al ray tracing era limitato e gestito via software, rendendo il path tracing praticamente inutilizzabile nei videogiochi. Il vero salto tecnologico è arrivato nel 2018 con NVIDIA Turing architecture, che ha introdotto i primi RT Core dedicati al ray tracing e tecnologie come NVIDIA DLSS e NVIDIA RTX.

Da allora le architetture successive hanno continuato a migliorare le prestazioni. Con l'attuale architettura NVIDIA Blackwell architecture, NVIDIA sostiene di aver raggiunto un miglioramento di circa 10.000 volte nelle prestazioni del path tracing rispetto a Pascal, grazie alla combinazione di RT Core di quarta generazione, Tensor Core e DLSS 4.5.