NVIDIA aggiorna G-SYNC Pulsar per la prima volta: ecco cosa risolve il firmware 1.1.4

NVIDIA ha pubblicato il primo aggiornamento firmware per i monitor dotati della tecnologia G-SYNC Pulsar, una delle novità più recenti nel campo dei display dedicati al gaming. L'update, identificato come versione 1.1.4, interviene su diversi aspetti del funzionamento dei pannelli, con particolare attenzione ai problemi riscontrati a frame rate più bassi.

L'aggiornamento è disponibile per alcuni modelli di monitor già presenti sul mercato, tra cui Acer Predator XB273U F5, AOC Agon PRO AG276QSG2, Asus ROG Strix Pulsar XG27AQNGV e MSI MPG 272QRF X36. NVIDIA ha reso disponibile uno strumento di aggiornamento accessibile tramite browser, senza la necessità di installare software dedicato.

La nuova versione introduce ottimizzazioni alla tecnologia Pulsar e risolve alcune anomalie visive che potevano comparire quando il frame rate scendeva sotto i 90 fotogrammi al secondo, una situazione frequente in diversi titoli.