Con queste cuffie Corsair ti immergi completamente nei tuoi giochi preferiti: in offerta (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, una promo sulle cuffie da gaming Corsair.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione utile per coloro che sono alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming: le Corsair HS80 vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 46%, prezzo finale di 69,99€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico. Acquista le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Uno degli elementi principali è il supporto all'audio surround 7.1, che permette di percepire con precisione la direzione dei suoni nel gioco. Questa caratteristica è particolarmente utile nei titoli competitivi, dove individuare passi, spari o movimenti degli avversari può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le HS80 RGB sono dotate di un microfono omnidirezionale di qualità broadcast, questo garantisce comunicazioni precise con i compagni di squadra durante le partite online, migliorando il coordinamento e l'esperienza multiplayer. Dal punto di vista del design, le cuffie presentano una finitura color carbonio elegante e moderna, accompagnata da illuminazione RGB dinamica personalizzabile che aggiunge un tocco estetico distintivo alla postazione gaming.

La gestione delle funzioni è semplice grazie ai controlli integrati direttamente sul padiglione, che permettono di regolare rapidamente il volume o attivare il mute del microfono senza interrompere il gioco. Comode anche per sessioni prolungate. Le Corsair HS80 rappresentano una soluzione completa per chi cerca qualità audio, comfort e funzionalità avanzate.

