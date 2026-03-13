0

Il monitor curvo MSI da 24", FullHD, refresh rate da 180Hz è in promo su Amazon al minimo storico per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor curvo targato MSI fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/03/2026
Monitor MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor da gaming targato MSI: l'offerta prevede uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 89,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Prodotto da MSI, questo display utilizza una curvatura 1000R, una delle più accentuate nel settore, che segue in modo naturale il campo visivo dell'occhio umano e permette di sentirsi maggiormente coinvolti nelle sessioni di gioco. Il pannello da 24 pollici Full HD utilizza una tecnologia Rapid VA che garantisce un ottimo equilibrio tra qualità dell'immagine e velocità.

Ulteriori dettagli sul monitor

La frequenza di aggiornamento arriva fino a 180 Hz, assicurando movimenti estremamente fluidi e una maggiore precisione durante il tracciamento dei bersagli, caratteristica particolarmente apprezzata nei giochi competitivi ed eSport. Il tempo di risposta di 1 ms (GtG) contribuisce inoltre a ridurre l'effetto ghosting e le sfocature nelle scene più rapide.

71Cb9Ceaxgl Ac Sl1500

Il monitor integra anche la tecnologia MSI AI Vision, che ottimizza luminosità e colori e rende più visibili i dettagli nelle aree scure. Infine, funzioni come Less Blue Light e Anti-Flicker aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni davanti allo schermo.

