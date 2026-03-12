Le AirPods Pro 3 sono in offerta su Amazon: acquistalo (quasi) al loro minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle AirPods Pro 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale di 211,99€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico registrato sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Rispetto alla generazione precedente, questi auricolari garantiscono una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto ad AirPods Pro 2, permettendo di isolarsi meglio dai rumori esterni e godersi la musica in modo più coinvolgente. Con queste cuffie si ottiene un suono tridimensionale ricco e dettagliato.
Ulteriori dettagli su AirPods Pro 3
Una delle funzionalità più interessanti è il rilevamento della frequenza cardiaca integrato. Questa funzione consente di monitorare il battito e le calorie bruciate durante oltre 50 tipi di allenamento, con dati sincronizzati direttamente con iPhone per controllare attività, passi e anello Movimento. Con una singola carica si possono ottenere fino a 8 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore attiva.
Il comfort è garantito dai nuovi cuscinetti in silicone disponibili in cinque diverse taglie, progettati per adattarsi meglio alla forma dell'orecchio. AirPods Pro 3, infine, presentano funzioni dedicate alla salute dell'udito, come il test dell'udito domestico e la protezione dai rumori troppo intensi.