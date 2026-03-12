Le AirPods Pro 3 sono in offerta su Amazon: acquistalo (quasi) al loro minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle AirPods Pro 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale di 211,99€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico registrato sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Rispetto alla generazione precedente, questi auricolari garantiscono una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto ad AirPods Pro 2, permettendo di isolarsi meglio dai rumori esterni e godersi la musica in modo più coinvolgente. Con queste cuffie si ottiene un suono tridimensionale ricco e dettagliato.