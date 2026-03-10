Mario avrà finalmente una vera e propria Minifigure LEGO, eccola in un primo video

Gli attuali set LEGO dedicati a Mario presentano infatti una statuetta del protagonista composta da vari pezzi e di dimensioni decisamente maggiori rispetto a quelle dei personaggi classici delle costruzioni danesi, ma l'anno prossimo finalmente anche questa lacuna verrà riempita.

In occasione del MAR10 Day, ovvero il 10 marzo, diventato ormai la giornata mondiale di Mario, LEGO e Nintendo hanno annunciato il prossimo arrivo di una Minifigure dedicata al celebre personaggio, la prima nella storia considerando che finora non c'è mai stato un prodotto del genere.

LEGO e Nintendo hanno annunciato l'arrivo di una vera e propria Minifigure LEGO ufficiale di Mario , come possiamo vedere da un primo teaser trailer pubblicato dai social delle due compagnie, con arrivo previsto per il 2027 .

Un primo teaser trailer

Per il momento, abbiamo a che fare solo con questo breve teaser trailer lanciato dai social di LEGO e Nintendo, in cui vediamo la Minifigure di Mario uscire fuori dal classico tubo verde, dando modo di vedere come sarà riprodotto il personaggio in questa forma.



Si tratta di un video in computer grafica, ma il render sembra decisamente realistico e consente di avere un'idea precisa di come sarà ricostruito il personaggio.

I designer hanno fatto davvero un ottimo lavoro nel tradurre la figura e le proporzioni di Mario secondo le tipiche caratteristiche delle Minifigure LEGO, e questa diventerà ben presto un elemento da collezione di notevole importanza.

Purtroppo ci sarà da aspettare un bel po': l'unica cosa nota riguardante il periodo di uscita è che è previsto nel 2027, con nuovi set LEGO dedicati a Mario ad accompagnare l'arrivo della Minifigure, dunque ulteriori notizie arriveranno nel prossimo periodo.