LEGO Pokémon: i set di Pikachu, Eevee e starter di Kanto sono disponibili da oggi

Come abbiamo visto durante la presentazione di questi primi set LEGO Pokémon , si tratta di set di livello notevole, con quello contenete il trio di starter di Kanto che viene venduto a un prezzo davvero impressionante, trattandosi di elementi eccezionali.

In base a quanto riferito, i nuovi set LEGO Pokémon potranno essere acquistati in esclusiva su LEGO.com e attraverso i punti vendita LEGO ufficiali per i primi tre mesi, per poi essere distribuiti anche presso altri negozi dopo questo primo periodo di esclusività.

In corrispondenza con il Pokémon Day, che è oggi, 27 febbraio , vengono lanciati anche i primi set di LEGO Pokémon , ovvero quelli dedicati a Pikachu, Eevee, i tre starter di Kanto e altri bonus extra, disponibili da oggi attraverso il LEGO store e i negozi ufficiali.

I primi set di LEGO Pokémon

Il piatto forte, ma probabilmente poco accessibile per molti, è probabilmente il set #72153 "Venusaur, Charizard e Blastoise", che ripropone le evoluzioni finali dei tre starter di Kanto in versione a mattoncini da costruzione.

Il set Venusaur, Charizard e Blastoise

È un set di notevoli dimensioni, composto da 6.838 pezzi e caratterizzato da un prezzo decisamente esclusivo: 649,99 euro. Se non altro, acquistando il triplice oggetto in questione è possibile ottenere in omaggio anche la Collezione Medaglie della regione di Kanto, almeno "fino a esaurimento scorte".

Il set Pikachu e Pokéball è quello che si pone in maniera intermedia, con un prezzo un po' più umano ma rimanendo comunque nella fascia alta del collezionismo LEGO: con 2050 pezzi, mette in scena l'icona della serie in posizione rampante e con una Pokéball a corredo.

Il tutto viene venduto al prezzo di 199,99€, dotato di orecchie snodabili e una coda assemblabile in due varianti per rappresentare la versione maschile o femminile.

Il set LEGO di Eevee

Infine, il set Eevee risulta essere quello più accessibile, al prezzo di 59,99€ e composto da 587 pezzi, incentrato sull'omonima creatura riprodotta in maniera particolarmente convincente in versione a mattoncini da costruzione.

Anche questo modello può essere orientato in varie maniere in modo da creare diverse pose muovendo testa, arti, coda e orecchie.

Oltre ai set in questione, gli utenti registrati possono ottenere il Mini-Centro Pokémon da costruire con 2.500 punti, riscattabile direttamente attraverso il sito LEGO.com.