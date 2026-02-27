LEGO Pokémon: i set di Pikachu, Eevee e starter di Kanto sono disponibili da oggi

In corrispondenza con il Pokémon Day, che è oggi, 27 febbraio, vengono lanciati anche i primi set di LEGO Pokémon, ovvero quelli dedicati a Pikachu, Eevee, i tre starter di Kanto e altri bonus extra, disponibili da oggi attraverso il LEGO store e i negozi ufficiali.
In base a quanto riferito, i nuovi set LEGO Pokémon potranno essere acquistati in esclusiva su LEGO.com e attraverso i punti vendita LEGO ufficiali per i primi tre mesi, per poi essere distribuiti anche presso altri negozi dopo questo primo periodo di esclusività.
Come abbiamo visto durante la presentazione di questi primi set LEGO Pokémon, si tratta di set di livello notevole, con quello contenete il trio di starter di Kanto che viene venduto a un prezzo davvero impressionante, trattandosi di elementi eccezionali.
I primi set di LEGO Pokémon
Il piatto forte, ma probabilmente poco accessibile per molti, è probabilmente il set #72153 "Venusaur, Charizard e Blastoise", che ripropone le evoluzioni finali dei tre starter di Kanto in versione a mattoncini da costruzione.
È un set di notevoli dimensioni, composto da 6.838 pezzi e caratterizzato da un prezzo decisamente esclusivo: 649,99 euro. Se non altro, acquistando il triplice oggetto in questione è possibile ottenere in omaggio anche la Collezione Medaglie della regione di Kanto, almeno "fino a esaurimento scorte".
Il set Pikachu e Pokéball è quello che si pone in maniera intermedia, con un prezzo un po' più umano ma rimanendo comunque nella fascia alta del collezionismo LEGO: con 2050 pezzi, mette in scena l'icona della serie in posizione rampante e con una Pokéball a corredo.
Il tutto viene venduto al prezzo di 199,99€, dotato di orecchie snodabili e una coda assemblabile in due varianti per rappresentare la versione maschile o femminile.
Infine, il set Eevee risulta essere quello più accessibile, al prezzo di 59,99€ e composto da 587 pezzi, incentrato sull'omonima creatura riprodotta in maniera particolarmente convincente in versione a mattoncini da costruzione.
Anche questo modello può essere orientato in varie maniere in modo da creare diverse pose muovendo testa, arti, coda e orecchie.
Oltre ai set in questione, gli utenti registrati possono ottenere il Mini-Centro Pokémon da costruire con 2.500 punti, riscattabile direttamente attraverso il sito LEGO.com.