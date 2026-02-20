Una bellissima versione da collezione di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia è in arrivo, ma solo in Giappone

Ci sarà però una edizione aggiuntiva, una versione speciale in formato fisico che pare molto interessante, se non fosse che sarà esclusiva del Giappone.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia , come vi abbiamo già segnalato, arriveranno anche su Nintendo Switch, in versione digitale acquistabile (e non come parte di Nintendo Switch Online). La data di uscita è il 27 febbraio, ovviamente non scelto a caso visto che è il Pokémon Day.

I dettagli sull'edizione fisica di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch

Va anche precisato che "formato fisico" deve essere detto con un asterisco: i due giochi, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, sono inclusi come codice di download, quindi sotto quel punto di vista non cambia nulla. La bellezza dell'edizione sta però negli oggetti da collezione inclusi.

Sarà infatti possibile ottenere una riproduzione delle originali confezioni GBA di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, oltre che una scatola con dentro tre Sfere Poké di vetro con Bulbasaur, Charmander e Squirtle all'interno (sono, in caso non lo sappiate, i tre Pokémon di partenza tra i quali l'allenatore può scegliere).

Se si mettono le tre sfere nella propria postazione, una luce le colora rispettivamente di verde, rosso e blu. Come dimostrano le fotografie poco sopra, sono innegabilmente molto belle da vedere e siamo certi che molteplici fan vorrebbero avervi accesso.

Il problema, oltre al fatto che vanno recuperati dal Giappone, è il prezzo: costeranno 19.800 Yen, ovvero circa 108€ al cambio attuale. Chiaramente se li si proverà a recuperare su piattaforme come eBay, ci si deve aspettare un sovrapprezzo notevole. Diteci, vi piacciono?

Ricordiamo infine che Pokémon Unite torna alla prima generazione con tre Leggendari: Articuno, Zapdos e Moltres presto giocabili.