Pokémon Unite torna alla prima generazione con tre Leggendari: Articuno, Zapdos e Moltres presto giocabili

Il trentesimo anniversario di Pokémon è in arrivo e il Pokémon Presents è già stato confermato, ma pare che The Pokémon Company abbia intenzione di mettere in campo una serie di annunci prima ancora del Pokémon Day.
Nello specifico, ha svelato che Pokémon Unite vedrà l'arrivo di tre amati Leggendari della prima generazione: Articuno, Zapdos e Moltres.
Quando arriveranno i Leggendari in Pokémon Unite
Secondo quanto indicato dagli autori, Pokémon Unite vedrà l'aggiunta di Zapdos il 27 febbraio 2026, mentre Articuno e Moltres arriveranno in futuro in date ancora da definire.
Nel caso nel quale non siate familiari con i tre Leggendari, sappiate che sono tre delle creature uniche di Pokémon Rosso e Blu, ovvero la prima generazione di Pokémon. Sono Pokémon volanti di tipo Ghiaccio, Elettrico e Fuoco, che si possono catturare in luoghi remoti della mappa (Articuno in particolar modo).
Per quanto riguarda invece Pokémon Unite, si tratta di un MOBA per mobile e Nintendo Switch (compatibile anche con Switch 2): è un free to play nel quale potete lottare controllando alcuni dei Pokémon più iconici della serie.
Ricordiamo infine che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch hanno una data di uscita.