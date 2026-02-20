Pokémon Unite torna alla prima generazione con tre Leggendari: Articuno, Zapdos e Moltres presto giocabili

Nello specifico, ha svelato che Pokémon Unite vedrà l'arrivo di tre amati Leggendari della prima generazione: Articuno, Zapdos e Moltres .

Il trentesimo anniversario di Pokémon è in arrivo e il Pokémon Presents è già stato confermato, ma pare che The Pokémon Company abbia intenzione di mettere in campo una serie di annunci prima ancora del Pokémon Day.

Quando arriveranno i Leggendari in Pokémon Unite

Secondo quanto indicato dagli autori, Pokémon Unite vedrà l'aggiunta di Zapdos il 27 febbraio 2026, mentre Articuno e Moltres arriveranno in futuro in date ancora da definire.

Nel caso nel quale non siate familiari con i tre Leggendari, sappiate che sono tre delle creature uniche di Pokémon Rosso e Blu, ovvero la prima generazione di Pokémon. Sono Pokémon volanti di tipo Ghiaccio, Elettrico e Fuoco, che si possono catturare in luoghi remoti della mappa (Articuno in particolar modo).

Per quanto riguarda invece Pokémon Unite, si tratta di un MOBA per mobile e Nintendo Switch (compatibile anche con Switch 2): è un free to play nel quale potete lottare controllando alcuni dei Pokémon più iconici della serie.

Ricordiamo infine che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch hanno una data di uscita.