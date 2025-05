Pokémon Unite svela la data di uscita di Alcremie: è l'ultima aggiunta confermata ad oggi

La data di uscita e il trailer di Alcremie in Pokémon Unite

Pokémon Unite ha rivelato la data esatta di uscita di Alcremie tramite l'account PokemonUnite su Twitter. Alcremie arriverà in Pokémon Unite il 12 giugno.

Alcremie avrà il ruolo di Supporto in Pokémon Unite. A parte il suo ruolo, non è stato ancora rivelato molto altro sulle caratteristiche uniche di Alcremie all'interno del free to play. Dovremo quindi aspettare per vedere quale sarà il suo esatto set di mosse e se sarà in grado di sfruttare la sua forma Gigantamax.

Per dare un'occhiata ad Alcremie in azione, potete vedere il trailer della data di uscita nel tweet qui sotto.

Alcremie è il terzo e ultimo nuovo Pokémon annunciato durante il Pokémon Presents di febbraio, dopo l'arrivo di Suicune il 1° marzo e di Alolan Raichu il 16 aprile. Ora non abbiamo informazioni su ciò che Pokémon Unite ha in programma per le future aggiunte al roster.

Molti fan vorrebbero vedere l'elenco delle "Eeveelution" espandersi fino a includere Flareon, Jolteon e Vaporeon. Dopotutto, alcune Eeveelution, come Umbreon e Sylveon, sono state già introdotte e molti fan vogliono che l'Anno di Eevee porti la famiglia al completo all'interno di Pokémon Unite.