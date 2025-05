Kojima si è reso conto che Death Stranding 2: On the Beach è simile a Metal Gear Solid 5

Death Stranding 2: On the Beach sarà un gioco un po' diverso rispetto al primo capitolo. Sappiamo ad esempio che avrà più azione, ma pare che ci sia un elemento che lo rende simile a un altro gioco di Kojima: Metal Gear Solid 5 .

Il confronto tra Death Stranding 2: On the Beach e Metal Gear Solid 5

Nell'ultimo numero della rivista Edge, il 411, la testata afferma che Death Stranding 2: On the Beach sembra un po' un aggiornamento moderno del capitolo di Metal Gear Solid del 2015, e Kojima è d'accordo: "L'ho percepito anch'io quando ho giocato" a Death Stranding 2: On the Beach.

Il director giapponese continua paragonando la sensazione di tornare a casa sulla nave di Death Stranding 2, la DHV Magellan, al suo vecchio gioco stealth. "Quando si torna al proprio letto sulla Magellan, la sensazione è la stessa che si prova tornando alla centrale di Metal Gear", dice, riferendosi alla Mother Base del gioco del 2015.

Edge cita anche le sfide VR disponibili all'interno di Death Stranding 2 quando si esplorano le sue basi, notando quanto siano simili alle missioni VR di Metal Gear.

