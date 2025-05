Quante ore dura Death Stranding 2: On the Beach? Kojima risponde e parla anche di Metal Gear Solid

Death Stranding 2: On the Beach è uno dei grandi giochi di giugno, soprattutto per i giocatori di PS5. Il pubblico è curioso di sapere di più su questa avventura e in che modo cambierà rispetto al primo capitolo.

La durata di Death Stranding 2: On the Beach

Le informazioni provengono da Eurogamer, che ha parlato con Kojima Productions e ha provato il videogioco. Secondo quanto indicato, la durata di Death Stranding 2: On the Beach dovrebbe assestarsi circa intorno alle 75 ore, il che sarebbe più o meno il doppio del tempo medio necessario per arrivare al finale del primo capitolo.

Ovviamente la longevità in un gioco a mappa aperta con svariati obiettivi secondari e una certo livello di libertà d'approccio varia molto da giocatore a giocatore. Ma in ogni caso a questo giro il tempo medio necessario per finire il videogioco dovrebbe essere nettamente superiore.

Kojima ha poi spiegato che lui e il suo team hanno deciso di aumentare le possibilità di combattimento in parte perché le persone gli chiedeva di realizzare un altro Metal Gear.

Precisamente ha detto: "Ci sono così tante persone in tutto il mondo che mi chiedono di realizzare un altro Metal Gear, così ho aggiunto più opzioni per il combattimento. Mentre elaboravo queste meccaniche, ero un po' preoccupato perché molti dei collaboratori che hanno lavorato con me a Metal Gear lavorano ancora qui, e continuavamo a dirci: "Non sembra troppo simile a Metal Gear?". Non l'ho fatto apposta."

Abbiamo poi scoperto nuovi dettagli su Death Stranding 2: On The Beach su armi, sistemi di potenziamento e non solo.