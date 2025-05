Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati in arrivo a giugno, molto interessanti

Per il momento si tratta di quattro titoli destinati ad essere lanciati direttamente nel catalogo di Game Pass al day one, come solitamente accade di mese in mese, ma sono solo una parte dell'offerta che caratterizzerà il prossimo mese per il servizio su abbonamento di Microsoft.

Non siamo ancora a metà maggio e dunque ci attende ancora un'altra mandata di titoli per questo mese, ma possiamo già dire che Xbox Game Pass ha quattro giochi confermati in arrivo a giugno , a cui ovviamente se ne aggiungeranno altri ma che risultano comunque molto interessanti.

I giochi già confermati per giugno su Game Pass

Ricordiamo che si tratta di una lista parziale e che siamo comunque ancora in attesa di conoscere la seconda ondata di gioco previsti arrivare nel corso del mese di maggio, ma intanto possiamo dunque fare il punto della situazione già per quanto riguarda il mese prossimo, in base a quanto sappiamo.

Questi sono i giochi previsti già da ora per giugno su Game Pass con le date di uscita:

The Alters - 13 giugno

FBC: Firebreak - 17 giugno

Rematch - 19 giugno

Against The Storm - 26 giugno

Già così si tratta di uscite parecchio interessanti: The Alters è la nuova bizzarra produzione da parte di 11-bit Studio, che ci pone al controllo di una base scientifica sulla superficie di un pianeta alieno che dobbiamo gestire utilizzando diversi cloni di uno stesso personaggio, con strane implicazioni che possono nascere dal contatto tra versioni diverse di una stessa persona.

FBC: Firebreak è lo sparatutto cooperativo di Remedy incentrato sul mondo di Control, che mette in scena le vicende di agenti speciali addetti alla gestione delle situazioni di crisi all'interno dell'FBC, mentre Rematch è il particolare gioco di calcio multiplayer da parte degli autori di Sifu.

Against the Storm, infine, è un city builder ad ambientazione fantasy nel quale dobbiamo ricostruire una civiltà sotto un'incessante pioggia apocalittica. In ogni caso, rimaniamo in attesa di ulteriori annunci ancora per quanto riguarda il mese attuale, mentre ricordiamo i primi giochi in arrivo a maggio su Game Pass, annunciati la scorsa settimana.