La versione beta di Rematch è partita con il botto, con tantissimi giocatori contemporanei

Rematch, il nuovo gioco dagli sviluppatori di Sifu, è stato lanciato in open beta nelle scorse ore, partendo davvero con il botto in termini di giocatori contemporanei su PC.

Come saprete, si tratta di un gioco di calcio multiplayer in cui si guida un solo giocatore di una squadra di dieci. A qualcuno verrà subito in mente Rocket League, ma noi siamo più romantici e vogliamo citare I Play 3D Soccer di Simulmondo.