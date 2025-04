Fortnite accoglie The Undertaker e Cody Rhodes per WrestleMania 41

Fortnite ha visto l'arrivo di The Undertaker e Cody Rhodes per WrestleMania 41: le due stelle della WWE sono disponibili da pochi minuti nel Negozio, quando mancano ormai poche ore all'inizio dell'atteso evento.

Si tratta dunque di una collaborazione particolarmente mirata, che punta a intrecciare la straordinaria popolarità del battle royale di Epic Games e quella della nuova edizione di WrestleMania per spingere ulteriormente i numeri di entrambi questi mondi.

L'annuncio ufficiale è stato anticipato da una serie di voci, come spesso accade, che si sono rivelate fondate: The Undertaker e Cody Rhodes fanno il proprio ingresso nel roster di Fortnite, nell'ambito della serie Icone e insieme a un set di oggetti cosmetici pensati per far impazzire i pan dei due personaggi.

Il trailer che potete vedere qui sotto introduce il leggendario becchino interpretato da Mark Calaway, mettendolo in una situazione ispirata alle sue attività sul ring e accompagnando il tutto con il suo tema musicale.