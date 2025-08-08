Fortnite, il nuovo set LEGO del Leader Squadra Mecha è un omaggio ai robottoni anni '80 come Voltron

La collaborazione tra LEGO ed Epic Games diventa ogni giorno più stretta, con da una parte i mattoncini danesi che sono i protagonisti di una modalità più votata alla costruzione e all'avventura in Fortnite, dall'altra tutta una serie di set che riproducono i più celebri protagonisti del videogioco. L'ultimo in ordine cronologico è il Leader Squadra Mecha (77078), un imponente robottone che da qualche giorno è disponibile per l'acquisto. Il prezzo di listino è di quelli importanti, parliamo di 229,99 € in Europa, ma si tratta di un set pensato per un pubblico adulto con oltre 2500 mattoncini. E soprattutto è un set che riporta alla mente i robottoni giapponesi degli anni '80, Voltron in particolare, con ogni arto "composto" da un personaggio differente.

Caratteristiche e dettagli del Leader Squadra Mecha Come dicevamo, i pezzi sono per la precisione 2.503 pezzi, grazie ai quali il modello raggiunge un'altezza superiore a 45 centimetri una volta completato. Il mecha è dotato di numerose articolazioni - anche in gambe, braccia, fianchi e testa - e include una spada, denominata "Sword of Singularity". Il Leader Squadra Mecha di LEGO "esploso" Uno degli aspetti più interessanti di questo set è la possibilità di inserire la minifigure del Mecha Team Leader all'interno del cockpit situato nel torace del robot, anche in questo caso in maniera molto simile a quello che accadeva in molti anime giapponesi del tempo.

Le origini del Mecha: un eroe nato nell'evento "Final Showdown" Il design del set si ispira direttamente al celebre robot apparso nell'evento "Final Showdown" del 2019, in cui il Mecha Team Leader fronteggiava la creatura Cattus per salvare l'Isola del Capitolo 1. Il Leader Squadra Mecha assemblato Ogni parte del robot richiama un personaggio popolare: la testa da Cuddle Team Leader, un braccio con elementi di Drift, un altro ispirato a Rex, una gamba con il tema Durrr Burger e l'altra con Pizza Pit. Questo mix serviva sia a dare un aspetto riconoscibile ai giocatori, sia a spiegare narrativamente che l'eroe meccanico era un assemblaggio d'emergenza fatto con ciò che era disponibile, prima dello scontro con il mostro Cattus. A nostro avviso l'effetto finale è molto simile a quello dei leoni meccanici che compongono Voltron.