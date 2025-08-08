Scopriamo le funzioni di GPT-5: nuove personalità e strumenti utili

GPT-5 è ufficialmente disponibile con una serie di novità volte a offrire un'esperienza ancora più fruibile per gli utenti. Come vi abbiamo già detto nelle scorse ore, il nuovo modello di base di ChatGPT è ancora più preciso, veloce e intelligente, con capacità di ragionamento avanzato e risposte personalizzate. Vediamo quindi tutte le novità nel dettaglio.