Lo sviluppatore di Forza rassicura i giocatori sul supporto ai giochi, ma non si parla di nuovi capitoli

L'account social ufficiale di Forza Motorsport ha condiviso un commento rivolto alla comunità di giocatori riguardo al supporto per Motorsport e Forza Horizon 5, affermando che sia il team di sviluppo di Turn 10 che quello di Playground Games "continueranno a supportare" i loro titoli già pubblicati.

La situazione di Forza, tra report e dichiarazioni ufficiali

Questa dichiarazione arriva infatti circa un mese dopo un report che aveva svelato che Turn 10 è stata decimata come conseguenza di una serie di licenziamenti che stanno avvenendo dentro Microsoft. Si parlava del 50% della compagnia, ma successivamente i report hanno addirittura affermato che la maggior parte dello studio era stata eliminata. Un ex-dipendente ha affermato che la serie Horizon sarebbe stata supporta, ma che Motorsport era praticamente morto.

Xbox non ha ancora commentato ciò che sta succedendo dentro Turn 10, né quanto succede presso Playground, che ricordiamo sta lavorando anche a Fable. L'unico commento per ora è il tweet qui sotto che recita: "Cara comunità di Forza, sappiamo che avete molte domande sul futuro del franchise di Forza e apprezziamo il supporto della nostra incredibile community. Vogliamo assicurare i giocatori che Turn 10 e Playground Games continueranno a supportare Forza Motorsport e Forza Horizon 5."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il tweet rimanda poi al sito ufficiale nel quale si parla delle novità in arrivo, comprese nuove auto e nuovi sfide in pista previste per agosto e settembre. Notiamo però che non ci sono riferimenti per nuovi capitoli: Forza Motorsport ha solo un paio di anni, ma Forza Horizon 5 è del 2021 e un nuovo capitolo, secondo i tempi di sviluppo classici, potrebbe non essere lontano, sempre che Microsoft sia interessata nel suo sviluppo.

Sappiamo che Playground Games ha tre team interni, ma dovremo vedere in che modo saranno utilizzati.