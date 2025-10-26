8

Forza Motorsport non è stato cancellato ma ora non è nelle priorità immediate di Xbox, dice Phil Spencer

Secondo quanto riferito da Phil Spencer, sembra che Forza Motorsport non sia stato propriamente cancellato ma che al momento non è tra le priorità, nell'organizzazione generale delle risorse.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/10/2025
In una recente intervista pubblicata da Famitsu, Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, ha riferito che Forza Motorsport non è stato cancellato come serie, ma che effettivamente non si trova ora tra le priorità di Xbox, de è in una sorta di pausa indefinita all'interno di una riorganizzazione generale delle risorse.

Il timore di una cancellazione totale di Forza Motorsport è emerso quando, all'interno dei numerosi licenziamenti della scorsa estate in Microsoft, che hanno colpito duramente anche la divisione Xbox, il team Turn 10 è stato praticamente ridotto della metà rispetto alla quantità di dipendenti attivi in precedenza.

Ovviamente, la dichiarazione resta molto vaga e di fatto la forte riduzione di Turn 10 rimane come elemento abbastanza significativo sul prossimo futuro di Forza Motorsport, ma non è detto che la questione si evolva in seguito, anche nell'ottica del supporto al gioco come live service.

Un parcheggio a tempo indefinito

Rispondendo alla domanda sul fatto che Forza Motorsport sia stato cancellato, Spencer ha riferito "No! Per quanto riguarda Forza Motorsport, a volte dobbiamo spostare la nostra attenzione sui giochi che usciranno prima. Capisco anche che molte persone abbiano reagito quando Turn 10 Studios è stata ridotta in dimensioni", ha riferito il capo di Microsoft Gaming.

"Per quanto ci riguarda, ci sono molti giochi che vorremmo supportare con attenzione e a volte concediamo al team di sviluppo un po' più di tempo affinché non continui a lavorare in uno stato di tensione".

Lo sviluppatore di Forza rassicura i giocatori sul supporto ai giochi, ma non si parla di nuovi capitoli Lo sviluppatore di Forza rassicura i giocatori sul supporto ai giochi, ma non si parla di nuovi capitoli

Nel frattempo, Turn 10 continua a collaborare con Playground Games, essendo di fatto responsabile della gestione ed evoluzione del motore grafico ForzaTech su cui sono basati anche i suoi giochi, compresi i prossimi Fable e Forza Horizon 6.

Considerando il ruolo ricoperto storicamente dalla serie, non è escluso che Forza Motorsport possa tornare in futuro per accompagnare la prossima generazione di Xbox, ma considerando i tempi di sviluppo potrebbe volerci ancora un bel po' per vedere un nuovo capitolo.

