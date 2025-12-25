39

Creare Starfield è stata una "idea assolutamente folle", ammette un director di Bethesda

Starfield potrebbe essere visto come l'ennesimo GDR a mondo aperto di Bethesda, ma la verità è che per ammissione stessa della compagnia, svilupparlo è stata una "idea assolutamente folle".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/12/2025
La nave di Starfield
Starfield
Starfield
Secondo il design director di Starfield, Emil Pagliarulo, realizzare un gioco di ruolo spaziale è stata un'idea assolutamente folle, visto che Bethesda non vi aveva mai lavorato prima.

A suo dire, però, è proprio questo il motivo per cui gli sviluppatori dovevano assolutamente farlo.

Cosa ha detto il director su Starfield

Parlando con GamesRadar+, Pagliarulo ha discusso di Starfield e ha spiegato: "Ciò a cui puntiamo è un progetto ambizioso. In molti sensi, Starfield è una idea assolutamente folle per uno studio che dice: 'non abbiamo mai creato un simulatore spaziale, dai, facciamolo'."

Usando Fallout 4 per spiegare in che modo Bethesda crea i videogiochi, Pagliarulo ha raccontato che il team non si ferma a pensare come sarà questa industria tra dieci anni, né a come il gioco potrebbe essere accolto, né a quante persone si ritroveranno a giocare a ciò che stai creando. "Quando pensi: 'oddio, letteralmente milioni di persone lo giocheranno' diventa paralizzante", dice. Per questo, la cosa migliore che puoi fare è "entrare nel tuo spazio creativo" e "cercare semplicemente di realizzare il gioco più divertente possibile".

Inoltre, Pagliarulo spiega che dentro Bethesda sono molto onesti e ammettono quando qualcosa non va affatto bene e quindi è necessario cambiarlo: non è facile, spiega, perché richiede molto lavoro e si ha la sensazione di averne sprecato tanto, ma ovviamente il risultato è che alla fine il videogioco è migliore.

Un altro sviluppatore del team, invece, ha affermato che Starfield non è allo stesso livello di The Elder Scrolls e Fallout soprattutto per un motivo.

