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I giocatori di World of Warcraft: Midnight si stanno complicando volutamente la vita per rivivere le emozioni di una volta

Alcuni giocatori di World of Warcraft: Midnight non accettano alcune novità dell'espansione e preferiscono un approccio vecchia scuola.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/03/2026
Una delle creature di World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight
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In World of Warcraft: Midnight, i giocatori possono usare il Volo Dinamico sin dall'inizio, così da attraversare le nuove zone molto rapidamente e raggiungere più in fretta il livello massimo. Tuttavia una parte della community sta scegliendo deliberatamente un approccio completamente diverso: rinunciare alle cavalcature volanti e muoversi solo via terra. Il motivo? Rivivere le emozioni di una volta.

Volare, o no?

La scelta nasce dal desiderio di recuperare un tipo di esperienza che molti veterani sentono essere andata persa nel corso degli anni. Volando sopra le mappe, infatti, il mondo di gioco tende a diventare solo un fondale da attraversare nel minor tempo possibile. Restando invece a terra, i giocatori raccontano che la percezione cambia radicalmente: le distanze sembrano più reali, le zone risultano più minacciose e l'esplorazione torna a essere centrale.

Su Reddit diversi fan hanno spiegato come questa limitazione volontaria renda il viaggio più coinvolgente e permetta di valorizzare maggiormente il lavoro degli artisti di Blizzard, ripristinando quel senso di avventura che caratterizzava il gioco.

World of Warcraft: Midnight, un'espansione tra passato e futuro World of Warcraft: Midnight, un'espansione tra passato e futuro

Questo stile di gioco, però, ha anche dei limiti: alcune zone dell'espansione, come Harandar o il Netherstorm, sono chiaramente pensate per il Volo Dinamico e sono meno approcciabili passando via terra.

Il fenomeno ha riacceso anche un vecchio dibattito tra i fan della serie: l'introduzione delle cavalcature volanti, avvenuta ai tempi dell'espansione World of Warcraft: The Burning Crusade, è stata davvero una buona idea? Alcuni veterani sostengono che il volo abbia indebolito il PvP nel mondo aperto e ridotto le interazioni spontanee tra giocatori, perché consente di evitare facilmente pericoli e incontri. D'altra parte, molti apprezzano il fatto che nell'espansione attuale i giocatori abbiano libertà totale fin dall'inizio. Voi di che scuola siete?

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