È un po' che non si parla di Marvel's Blade, il nuovo gioco di Arkane Studios. A dicembre è stato detto che lo sviluppo procede, ma nel frattempo sono successo davvero tante cose in casa Xbox, in particolare i cambi al vertice con l'arrivo di Asha Sharma al posto di Phil Spencer e molto potrebbe essere cambiato. La voce più pessimista in merito è quella che proviene dal giornalista Jeff Grubb, che nell'ultimo episodio del podcast di Giant Bomb ha parlato di un progetto morto.

Lanciato il sasso

Grubb ha lanciato il sasso al minuto 1:15:56 del video sottostante.

Come avete potuto ascoltare, ha detto semplicemente che "Marvel's Blade potrebbe essere morto", senza aggiungere altro. Quindi senza fornire alcun dettaglio in merito. Non è stato nemmeno specificato se si tratta di un'indiscrezione o direttamente di una sua speculazione.

Quindi, ufficialmente lo sviluppo di Marvel's Blade rimane attivo, in attesa di comunicazioni da parte di Microsoft o Arkane, lo studio di sviluppo.

Nel caso fosse stato cancellato, Arkane sarebbe attualmente senza progetti in corso, il che sarebbe un grosso rischio vista l'aria che tira nell'industria e dentro Microsoft. La speranza è che tutto proceda per il meglio e che prima o poi il gioco venga finalmente mostrato.