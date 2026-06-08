Le nuove GPU AMD basate su architettura RDNA 5 non arriveranno presto: l'uscita potrebbe slittare tra fine 2027 e inizio 2028

La causa principale di questo possibile ritardo sarebbe legata alla situazione del mercato delle memorie . La forte crescita del settore dell'intelligenza artificiale sta infatti assorbendo enormi quantità di componenti, creando uno squilibrio tra domanda e offerta.

Cosa sappiamo, ad oggi, delle nuove GPU AMD?

Nonostante il rinvio, alcune indiscrezioni sulle future GPU RDNA 5 sono già emerse. In passato si è parlato di configurazioni particolarmente avanzate, con oltre 12.000 core e fino a 128 unità per Compute Unit. Inoltre, riferimenti alla nuova architettura grafica GFX13 sarebbero già comparsi all'interno di alcuni codici preliminari del kernel Linux.

In precedenza si ipotizzava un avvio della produzione nel corso del 2026 utilizzando il processo produttivo N3P di TSMC, ma anche questa tabella di marcia potrebbe essere stata rivista. Per il momento AMD non ha fornito conferme ufficiali sulle tempistiche definitive. Che cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate un'evoluzione del genere? Fateci sapere la vostra.