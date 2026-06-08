Le nuove GPU AMD basate su architettura RDNA 5 non arriveranno presto: l'uscita potrebbe slittare tra fine 2027 e inizio 2028

Le future schede grafiche AMD basate sull'architettura RDNA 5 potrebbero arrivare molto più tardi del previsto. Secondo alcune informazioni raccolte durante il Computex 2026 da fonti vicine ai partner produttivi dell'azienda, il debutto della prossima generazione Radeon potrebbe essere stato posticipato alla seconda metà del 2027 o addirittura ai primi mesi del 2028.
Molti appassionati attendevano notizie concrete sulla generazione successiva. Tuttavia, le prospettive sembrano indicare un'attesa ancora piuttosto lunga.
La finestra d'uscita più plausibile per le nuove GPU AMD
Secondo quanto riportato, alcuni partner ritengono plausibile un lancio tra il secondo e il terzo trimestre del 2027. Altri interlocutori considerano questa previsione eccessivamente ottimistica, ipotizzando invece una commercializzazione verso la fine del 2027 oppure nei primi mesi del 2028.
Se queste indicazioni fossero corrette, il mercato dovrebbe attendere almeno altri due anni prima di vedere le nuove GPU gaming AMD.
La causa principale di questo possibile ritardo sarebbe legata alla situazione del mercato delle memorie. La forte crescita del settore dell'intelligenza artificiale sta infatti assorbendo enormi quantità di componenti, creando uno squilibrio tra domanda e offerta.
I produttori di memoria non riescono a soddisfare completamente le richieste provenienti dall'industria, mentre i prezzi di diversi componenti continuano a salire.
Cosa sappiamo, ad oggi, delle nuove GPU AMD?
Nonostante il rinvio, alcune indiscrezioni sulle future GPU RDNA 5 sono già emerse. In passato si è parlato di configurazioni particolarmente avanzate, con oltre 12.000 core e fino a 128 unità per Compute Unit. Inoltre, riferimenti alla nuova architettura grafica GFX13 sarebbero già comparsi all'interno di alcuni codici preliminari del kernel Linux.
In precedenza si ipotizzava un avvio della produzione nel corso del 2026 utilizzando il processo produttivo N3P di TSMC, ma anche questa tabella di marcia potrebbe essere stata rivista. Per il momento AMD non ha fornito conferme ufficiali sulle tempistiche definitive. Che cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate un'evoluzione del genere? Fateci sapere la vostra.
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